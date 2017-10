PSG : Tebas ne lâche pas le morceau et réclame une exclusion de la Ligue des Champions ! Damien Da Silva - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 30/10/2017 à 09h39 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Particulièrement remonté contre le Paris Saint-Germain depuis le transfert de Neymar en provenance du FC Barcelone, le président de la Liga Javier Tebas continue son combat. A l'origine de l'enquête de l'UEFA sur le PSG, le dirigeant espagnol réclame désormais l'exclusion du club de la capitale de la Ligue des Champions. Javier Tebas veut des sanctions contre le PSG. Avec les transferts retentissants de Neymar et de Kylian Mbappé l'été dernier, le Paris Saint-Germain a fait des envieux, prêts à tout pour dénoncer le mode de fonctionnement illégal selon eux du PSG. Parmi les «ennemis» du club de la capitale, on retrouve bien évidemment le président de la Liga Javier Tebas. Très remonté contre le PSG depuis le transfert de Neymar en provenance du FC Barcelone pour 222 millions d'euros, le dirigeant ibérique veut faire payer le vice-champion de France et s'est trouvé à l'origine de l'enquête menée par l'UEFA pour vérifier les comptes de l'actuel leader de la Ligue 1. Tebas réclame l'exclusion du PSG en C1 ! Mais visiblement, Tebas n'est pas satisfait par l'avancée de l'investigation de l'instance européenne ! Dans les colonnes du quotidien L'Equipe ce lundi, le boss de la Liga en a rajouté une couche concernant le PSG. «Nous allons attendre jusqu'à la fin de l'année pour voir ce que fait l'UEFA. S'il ne se passe rien, nous irons déposer une plainte devant l'Union Européenne parce que ce système ne peut pas durer. Le PSG est engagé en Ligue des Champions cette saison... (...) Ils ne doivent pas être autorisés à concourir en Ligue des Champions. Si en cours de saison on s'aperçoit qu'ils ont triché économiquement, pourquoi ne pas les exclure ? Est-ce que l'UEFA prend trop de temps ? Oui. En deux mois, on sait si le PSG a triché», a-t-il assuré. Pour soutenir ses propos, Tebas a demandé à ses équipes de mener sa propre enquête sur le PSG et un dossier de 44 pages a été envoyé à l'UEFA pour prouver, selon la Liga, le soutien illégal de l'Etat du Qatar. «Comme leurs revenus réels ne leur permettent pas de réaliser de tels investissements, le PSG et Manchester City ont inventé des sponsors fictifs, liés aux Etats, avec des montants qui ne correspondent pas aux prix du marché», a continué l'Espagnol. Les dirigeants parisiens très sereins... Comme depuis le début de cette enquête, le PSG reste serein. Invité à réagir face aux propos de Tebas, le club de la capitale s'est contenté d'un communiqué. «Nous n'allons pas répondre à chaque déclaration calomnieuse de M. Tebas ni à la grande imprécision de la plupart de ses propos, qui ne visent qu'à manipuler les médias pour tenter de nuire à la stratégie ambitieuse du Paris Saint-Germain. Une stratégie que ses dirigeants ont encore pu présenter récemment à l'UEFA avec beaucoup de clarté et de sérénité», peut-on lire. «Nous pensons que le football espagnol a des dossiers autrement plus prioritaires que de se focaliser en permanence sur les comptes du PSG, qui étaient parfaitement équilibrés en 2016-2017. Nous n'entrerons pas dans un débat qui inviterait M. Tebas à se pencher sur la façon dont certaines puissances du football européen ont assis ou maintenu leur domination ces vingt dernières années, en dépit de pratiques qui ont pu en leur temps susciter de nombreuses controverses», a répondu le PSG. Autant dire que les résultats de l'enquête de l'UEFA seront très attendus... Que pensez-vous de la nouvelle sortie de Javier Tebas ? Le PSG doit-il s'inquiéter ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





