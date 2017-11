Quel avenir en équipe de France pour les U19 champions d'Europe ? - Dossier Maxifoot (1/3)

Maxifoot vous propose un dossier complet en trois parties pour réaliser une revue d'effectif de l'équipe de France sacrée lors de l'Euro U19 en 2016. Pour commencer, voici les éléments avec les carrières les plus avancées.

Kylian Mbappé, la star de cette génération.

SOMMAIRE :

1/3. Sacrés lors de l'Euro U19, ils sont prêts pour le Mondial ou progressent avec les Espoirs.

2/3. Des talents mais des situations compliquées, des apprentissages en L1.

3/3. Des progrès en L2 et des carrières encore à lancer.

PREMIÈRE PARTIE : SACRÉS LORS DE L'EURO U19, ILS SONT PRÊTS POUR LE MONDIAL OU PROGRESSENT AVEC LES ESPOIRS.

Le 24 juillet 2016, l'équipe de France U19 vengeait les «grands» en remportant l'Euro d'une manière brillante en disposant de l'Italie (4-0) en finale. Malgré tout, une telle victoire n'est pas forcément synonyme de réussite par la suite... En 2010, les U19 avaient déjà gagné cette compétition européenne et 7 ans plus tard, ils ne sont que trois à avoir porté le maillot des Bleus : Antoine Griezmann, Alexandre Lacazette et Clément Grenier.

Quelles sont les attentes à avoir par rapport à cette génération ? Quels joueurs peuvent prétendre à une place dans le groupe de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2018 ? Quels joueurs incarnent l'avenir ? Voici un point complet sur les U19 champions d'Europe en 2016.

Prêt pour la Coupe du monde 2018

Kylian Mbappé (18 ans / Attaquant / Paris Saint-Germain)

Statistiques en 2016-2017 : 41 matchs, 26 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues.

Statistiques en 2017-2018 : 12 matchs, 6 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues.

Faut-il vraiment se justifier concernant Kylian Mbappé ? Décisif lors du sacre des U19 en juillet 2016, l'ancien Monégasque a connu une trajectoire complètement folle. Auteur d'une seconde partie de saison 2016-2017 exceptionnelle avec l'ASM en étant sacré champion de France, il a pris la direction du Paris Saint-Germain cet été dans le cadre d'un prêt avec une option d'achat de 180 millions d'euros.

Potentiellement 2e joueur le plus cher du football, le natif de Bondy a assumé cette pression sur ce début d'exercice en brillant avec le PSG, étant notamment nommé Golden Boy 2017. Appelé en équipe de France par Didier Deschamps depuis mars dernier, Mbappé sera, sauf blessure, dans le groupe pour la Coupe du monde en Russie. Cependant, chez les Bleus, il doit encore trouver sa place avec seulement 1 but et 7 sélections. Mais à son âge, c'est déjà incroyable d'être aussi important en club et en sélection.

Avec le PSG, Mbappé se régale et confirme son potentiel



En apprentissage avec les Espoirs

Lucas Tousart (20 ans / Milieu / Lyon)

Statistiques en 2016-2017 : 33 matchs, 2 buts, 1 passe décisive toutes compétitions confondues.

Statistiques en 2017-2018 : 16 matchs toutes compétitions confondues.

Outre l'exception Kylian Mbappé, aucun joueur de cette génération ne peut encore disposer d'une place dans le groupe de Didier Deschamps. Et même s'il est encore loin de pouvoir intégrer cette équipe, Lucas Tousart peut clairement prétendre à cet honneur à l'avenir. Grâce à ses belles performances, notamment en Ligue 1, le jeune talent s'est imposé comme un titulaire indiscutable à l'Olympique Lyonnais.

Avec les départs de Maxime Gonalons et de Sergi Darder cet été, il endosse même le rôle de patron dans ce secteur de jeu. Efficace à la récupération mais encore trop brouillon dans ses relances, il dispose d'une belle marge de progression. De plus en plus expérimenté, Tousart fait actuellement ses gammes avec les Espoirs et semble destiné à découvrir les Bleus dans quelques années malgré une forte concurrence à son poste.

Titulaire indiscutable, Lucas Tousart brille avec l'OL



Issa Diop (20 ans / Défenseur central / Toulouse)

Statistiques en 2016-2017 : 31 matchs, 2 buts et 1 passe décisive toutes compétitions confondues.

Statistiques en 2017-2018 : 10 matchs et 2 buts en Ligue 1.

Le défenseur central de Toulouse va déjà réaliser sa 3e saison dans l'élite du football français. Puissant, agressif et toujours bien placé, Issa Diop s'est imposé comme une pièce maîtresse du TFC en Ligue 1 malgré son âge. Déjà courtisé par de grandes équipes européennes, dont l'AS Monaco, il a fait le choix de continuer son aventure à Toulouse afin de poursuivre sa progression.

Appelé par Sylvain Ripoll pour le dernier rassemblement des Espoirs, Diop va devoir confirmer tout son potentiel dans les mois à venir. En continuant sur cette voix, le Toulousain, étant donné ses qualités, pourrait bien faire son apparition dans les années à venir dans le groupe de Deschamps en tant que 4e défenseur afin de préparer le futur. A l'image d'un Presnel Kimpembe actuellement.

En forme, Issa Diop a déjà inscrit 2 buts en ce début de saison avec le TFC



Paul Bernardoni (20 ans / Gardien / Bordeaux prêté à Clermont)

Statistiques en 2016-2017 : 0 match disputé avec les professionnels.

Statistiques en 2017-2018 : 14 matchs et 10 buts encaissés en Ligue 2.

Le début de carrière de Paul Bernardoni n'a pas été de tout repos. Auteur de premiers pas très intéressants en Ligue 1 avec Troyes, il a été rapidement recruté (prêt avec option d'achat) par les Girondins de Bordeaux en janvier 2016 après la grave blessure de Cédric Carrasso. Malheureusement pour le jeune portier, il n'a pas convaincu lors de ses apparitions en enchaînant les bourdes... La saison dernière, le natif d'Évry n'a pas disputé la moindre rencontre avec Bordeaux.

Mais heureusement, le gardien a eu la bonne idée de partir en prêt pour Clermont, en Ligue 2, afin de relancer sa carrière. Titulaire indiscutable au sein du club auvergnat, il a participé au bon début de saison de son équipe en encaissant seulement 10 buts en 13 rencontres. Ce n'est pas un hasard si les Clermontois disposent de la 2e meilleure défense de L2. Le poste de gardien reste cependant particulier (longévité) et on ne devrait pas voir Bernardoni chez les grands avant un moment.

Dans la cage de Clermont, Paul Bernardoni retrouve des couleurs



Olivier Boscagli (19 ans / Latéral gauche / Nice prêté à Nîmes)

Statistiques en 2016-2017 : 3 matchs toutes compétitions confondues.

Statistiques en 2017-2018 : 10 matchs et 1 passe décisive en Ligue 2.

A l'image de Paul Bernardoni, le défenseur de Nice n'a pas connu une saison facile après le sacre avec les U19. Lors de la très belle saison du Gym, l'entraîneur des Aiglons Lucien Favre n'a pas compté sur lui avec seulement trois apparitions toutes compétitions confondues. Pour se relancer, Olivier Boscagli a été ainsi prêté à Nîmes pour l'exercice en cours.

Titularisé sur l'ensemble des rencontres de son équipe en Ligue 2 depuis son arrivée, le latéral gauche retrouve une bonne forme et a été récompensé de ses performances par deux titularisations lors du dernier rassemblement de l'équipe de France Espoirs. Avec un vivier peu important à ce poste dans l'Hexagone, sa progression sera à suivre avec attention.

Loin de Nice, Olivier Boscagli enchaîne les matchs avec Nïmes



Que pensez-vous des situations de Kylian Mbappé, Lucas Tousart ou encore Issa Diop ? Incarnent-ils l'avenir de l'équipe de France ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...