Atletico : le message de Gameiro

Titularisé deux fois en une semaine avec l'Atletico Madrid, Kevin Gameiro a marqué un but décisif contre le Celta Vigo (1-0) dimanche. L'occasion pour l'attaquant français de faire le point sur sa situation compliquée dans la capitale espagnole.

Gameiro joue peu à l'Atletico cette saison

Et revoilà Kevin Gameiro. Quasiment pas utilisé depuis le début de la saison, l'attaquant de 30 ans a donné la victoire à l'Atletico Madrid sur la pelouse du Celta Vigo (1-0) dimanche en championnat. Ce premier but de la saison fera du bien au Français, titularisé pour la deuxième fois de la saison seulement, lui qui totalise 160 minutes de jeu toutes compétitions confondues.

Gameiro veut enchaîner

«Je sors d'une période difficile mais maintenant que je joue, je peux aider l'équipe et marquer des buts. C'est très important pour moi et pour ma confiance» , a confié Gameiro au micro de beIN Sports Espagne après la rencontre. Opéré d'une pubalgie durant l'été, l'ancien Parisien avait commencé le championnat en retard et semblait dépassé par la concurrence depuis le début de la saison.

Alors que Diego Simeone lui préférait Angel Correa, Fernando Torres, Luciano Vietto et bien évidemment Antoine Griezmann ces derniers mois, Gameiro veut redistribuer les cartes. «Je n'ai plus mal, je retrouve peu à peu mes jambes, mais je ne suis pas encore à 100%. Pour cela, l'entraînement ne suffit pas, j'ai besoin d'enchaîner les rencontres avec le rythme et la pression qui y sont inhérents» , a-t-il expliqué dans des propos rapportés par L'Equipe.

K. Gameiro - «si on ne veut plus de moi...»

Un message clair envoyé à son entraîneur pour continuer d'accumuler du temps de jeu au cours des prochaines semaines. Car Gameiro le sait, il faudra se montrer alors qu'au moins un départ dans le secteur offensif est attendu en janvier pour faire de la place à Diego Costa et Vitolo. Cinquième dans la hiérarchie des attaquants jusqu'à présent, le Français était désigné comme le grand perdant. «Si on ne veut plus de moi, il faudra me le dire clairement» , a lancé le Colchonero.

«Pour l'instant, mon avenir est ici, je veux continuer à l'Atletico, disputer des matchs, et à marquer des buts. Ceux qui me connaissent savent que je ne lâche jamais rien» , a poursuivi l'ancien joueur du FC Séville. S'il a marqué des points ce week-end, la route est encore longue pour convaincre Simeone. «Il y a des moments dans une carrière qu'il ne faut pas louper» , a glissé Gameiro. Preuve que le natif de Senlis est bien conscient de sa situation à Madrid. A lui de ne pas se louper si «El Cholo» lui redonne sa chance rapidement.

