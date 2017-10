Ligue des Champions : Paris doit encore frapper fort, présentation et compos probables de Anderlecht-PSG

Le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse d'Anderlecht ce mercredi (20h45) pour conforter sa première place dans le groupe B de la Ligue des Champions et faire un grand pas vers la qualification, avant un déplacement à Marseille en championnat. Unai Emery enregistre plusieurs retours importants pour cette rencontre.

Neymar sera encore attendu ce soir en Belgique

Plutôt décevant à Dijon (2-1) samedi, le Paris Saint-Germain va enfiler son costume de gala ce mercredi (20h45, Canal+) pour un nouveau rendez-vous avec la Ligue des Champions sur la pelouse d'Anderlecht. Car, on le sait, le PSG affiche toujours un visage différent sur la scène européenne, où il est souvent sans pitié avec ses adversaires. Surtout qu'un succès le rapprochera grandement de la qualification.

Après ses victoires contre le Celtic Glasgow (5-0) et le Bayern Munich (3-0), Paris peut porter son total à neuf points dans le groupe B ce soir et aborderait les matchs retour avec encore un peu plus de sérénité. Si terminer premier de son groupe ne garantit pas toujours de tomber sur un adversaire facile, les chances sont tout de même plus élevées. Et puis un brillant succès ce soir serait une bonne manière de préparer le clasico de dimanche face à Marseille.

Le PSG est la «meilleure équipe du monde»

En conférence de presse, Unai Emery a annoncé la couleur : le PSG sera à 100%. «Il est vrai qu'ils n'ont pas bien commencé le championnat et la Ligue des Champions mais ils ont changé de coach et il va sûrement pousser son équipe avec son expérience, son envie. On va préparer le match pour jouer à 100%» , a assuré le technicien espagnol. Des propos qui ne rassureront pas son homologue belge.

Pour Hein Vanhaezebrouck, le PSG est la «meilleure équipe du monde pour le moment» . Et il explique pourquoi : «Ils ont des moyens énormes. Quand tu vois les moyens qu'ils emploient pour acheter des joueurs, ça c'est impressionnant. Mais, d'autre part, ils ont un effectif équilibré. Ils n'ont pas qu'une vedette mais plusieurs joueurs qui peuvent faire la différence. Il y a un fond de jeu, une bonne défense, les couloirs sont bien occupés. Avec des doubles choix.»

Emery récupère Cavani, Thiago Motta et Verratti

Emery doit notamment faire un choix dans le couloir gauche de sa défense entre Yuri Berchiche et Layvin Kurzawa. De retour de blessure, le Français pourrait être titulaire ce soir, tout comme Edinson Cavani, Marco Verratti et Thiago Motta, tous absents le week-end dernier.En revanche, Thiago Silva n'est pas encore remis de sa blessure à la cuisse. C'est donc une grosse équipe de Paris attendue ce soir en Belgique, quatre ans après son succès 5-0 sur cette même pelouse avec un quadruplé de Zlatan Ibrahimovic. Le PSG fera-t-il aussi bien ?

Les équipes probables :

Anderlecht : Boeckx - Dendoncker, Kara, Deschacht - Appiah, Kums, Trebel, Onyekuru - Gerkens, Teodorczyk, Hanni.

Paris SG : Areola - Alves, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Verratti, Thiago Motta, Rabiot - Mbappé, Cavani, Neymar.

Quel est votre pronostic pour cette rencontre ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...