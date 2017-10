Chelsea : ça chauffe pour Batshuayi !

Éternel remplaçant à Chelsea, Michy Batshuayi s'est complètement raté contre Crystal Palace (1-2), samedi. Une prestation frustrante que l'attaquant belge pourrait payer cher puisque l'entraîneur londonien, Antonio Conte, lui en veut terriblement.

Batshuayi a rendu Conte furax.

Après une première saison à ronger son frein sur le banc de Chelsea, Michy Batshuayi (24 ans) a déjà eu droit à un temps de jeu respectable depuis le coup d'envoi de l'exercice (418 minutes). Neuf matchs, cinq titularisations pour cinq buts, l'attaquant affiche un bilan honorable. Mais cela pourrait ne pas suffire pour convaincre Antonio Conte. Car contrairement à la saison passée, les Blues ont beaucoup plus de mal avec la répétition des matchs et les blessures qui s'accumulent.

Résultat, le champion d'Angleterre en titre a déjà subi trois revers en 8 journées de Premier League, soit à peine deux de moins que sur l'ensemble du cycle 2016-2017. La dernière en date, contre Crystal Palace (1-2), samedi, qui restait jusqu'ici sur sept revers en autant de rencontres sans inscrire le moindre but, fait tâche. A tel point que Conte a piqué une colère noire à l'issue de la rencontre, désignant son buteur belge comme le principal responsable de cette déroute.

Conte ne veut plus de Batshuayi...

Pas à son avantage, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, qui était titularisé pour la deuxième fois seulement en championnat, n'est pas parvenu à faire oublier Alvaro Morata, blessé. Après la défaite contre Burnley (2-3) en ouverture du championnat, Batshuayi, qui a uniquement marqué en Ligue des Champions et en League Cup jusqu'ici, s'est une nouvelle fois troué en beauté lorsque son coach a décidé de compter sur lui en Premier League.

Remplacé à la 57e minute par Pedro, le Diable Rouge, remonté au moment de sa sortie, pourrait payer les pots cassés après ce nouveau revers puisque Conte a déjà signifié à ses dirigeants qu'il ne comptait plus sur lui. Une réaction qui semble excessive, certes, mais il faut se rappeler que l'ancien tacticien de la Juventus Turin a tiré la sonnette d'alarme à de nombreuses reprises durant le dernier mercato pour renforcer une équipe qui tire déjà la langue.

Conte n'a pas le choix... pour le moment

Résultat, le Transalpin se retrouve avec un joueur auquel il n'accorde plus de crédit, le tout après avoir écarté sans la moindre pitié Diego Costa, qui a depuis signé en faveur de l'Atletico Madrid. Quel avenir, donc, pour Batshuayi ? Dans l'immédiat, difficile de croire qu'un départ est possible vu le peu de solutions derrière l'intouchable Morata. Il faudra attendre le prochain marché des transferts pour y voir plus clair. D'ici là, il ne serait pas étonnant de voir l'ex-buteur d'Anderlecht ronger un peu plus encore son frein sur le banc.

VIDEO : remplacé, Batshuayi met un vent à Pedro

Quel avenir pour Batshuayi ? Conte lui accordera-t-il une nouvelle chance ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.