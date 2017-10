Equipe de France : Giroud récupère sa place contre la Biélorussie

Décevant contre la Bulgarie (0-1 pour les Bleus) samedi, l'attaquant de l'équipe de France Alexandre Lacazette ne sera pas titulaire face à la Biélorussie mardi (20h45). Remplaçant à Sofia, Olivier Giroud devrait récupérer sa place pour ce match décisif en vue du Mondial 2018.

Giroud et Griezmann seront de nouveau associés.

Après le succès difficile en Bulgarie (0-1) samedi, l'équipe de France jouera sa qualification pour la Coupe du monde 2018 face à la Biélorussie mardi (20h45) à Saint-Denis. Victoire impérative pour les Bleus qui devront montrer un visage plus séduisant.

Résultat, Didier Deschamps envisage d'effectuer des rotations. «J'amènerai un peu de fraîcheur. Je prévois cela sans savoir exactement ce qui peut se passer tout à l'heure, ni les infos que j'aurai après la séance de ce soir» , annonçait le sélectionneur avant l'entraînement de ce lundi en début de soirée.

Changement de schéma tactique

Mais d'après la radio RMC, les modifications ne seront pas nombreuses. Pour commencer, la sélection française va sûrement repasser en 4-2-3-1 après le 4-3-3 en Bulgarie. La blessure de N'Golo Kanté a sans doute influencé cette décision. En tout cas, les milieux Blaise Matuidi et Corentin Tolisso gardent la confiance du technicien. Tout comme Kylian Mbappé sur le côté droit, et Antoine Griezmann qui, lui, évoluera derrière l'attaquant de pointe à un poste qui lui correspond davantage.

Le retour de Giroud

Viennent ensuite les deux changements d'homme prévus. Pour cette rencontre décisive, Deschamps, qui a de nouveau supprimé l'habituelle mise en place tactique, hésite entre le Monégasque Thomas Lemar et le Marseillais Dimitri Payet, deux joueurs au profil de créateur capables de servir… Olivier Giroud ! Relégué sur le banc en Bulgarie, l'attaquant d'Arsenal va récupérer sa place, profitant du match décevant d'Alexandre Lacazette.

Avec la compo qui se dessine, on voit clairement que le sélectionneur tricolore souhaite revoir des automatismes devant. Il est vrai que la paire Giroud-Griezmann a déjà fait ses preuves ces dernières années. Sans doute le duo le plus expérimenté et le plus à même d'assumer la pression du résultat, qui plus est dans un Stade de France annoncé plein.

La compo probable des Bleus : Lloris (c) - Sidibé, Varane, Umtiti, Digne - Tolisso, Matuidi - Mbappé, Griezmann, Lemar (ou Payet) - Giroud.

Que pensez-vous de la compo probable de l'équipe de France ? Didier Deschamps a-t-il raison de titulariser Olivier Giroud ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.