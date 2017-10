Equipe de France : Deschamps, un record mais il y a mieux encore

En s'imposant 1-0 face à la Bulgarie samedi, l'équipe de France a permis à Didier Deschamps de s'offrir un nouveau record à la tête des Bleus : celui du nombre de victoires (42). Mais le champion du monde 98 n'est pas encore au niveau de certains de ses prédécesseurs.

Didier Deschamps s'est offert un record en Bulgarie.

42. Depuis samedi et la victoire des Bleus 1-0 en Bulgarie, Didier Deschamps est devenu le sélectionneur comptant le plus de succès aux commandes de l'équipe de France. Jusque-là, avec 41 victoires, l'ancien milieu de terrain partageait le record avec Michel Hidalgo et Raymond Domenech.

S'il n'avait pas fait de cet objectif sa priorité, le champion du monde 98 affiche tout de même une certaine fierté. «Je n'ai jamais couru après les records. Si avec cette victoire, ça me permet d'être devant Michel Hidalgo et Raymond Domenech, par les temps qui courent, je prends» , a ainsi indiqué Deschamps sur TF1 ce dimanche.

Santini, 22 victoires en 28 matchs

Pour autant, DD n'est pas encore au niveau de certains de ses prédécesseurs. Car pour ce qui est du ratio nombre de victoires par nombre de matchs disputés, ils sont encore 4 à devancer l'actuel sélectionneur de l'équipe de France.

Avec un ratio de 61,76% de matchs gagnés, Deschamps n'est pas très éloigné du sélectionneur champion du monde en 1998, Aimé Jacquet, et de celui champion d'Europe en 2000, Roger Lemerre, tous les deux à 64,15% de matchs gagnés. En revanche, il est encore très loin, et ne le rejoindra sans doute jamais, de Jacques Santini, qui, de 2002 à 2004, a remporté 78,57% de ses matchs sur le banc des Tricolores.

Mais les chiffres ne font pas tout non plus. Malgré ses excellentes statistiques, Santini n'avait pas fait mieux qu'un quart de finale de l'Euro avec les Bleus, au Portugal en 2004. Même si un an plus tôt il remportait la Coupe des Confédérations.

Le Top 5 des sélectionneurs qui comptent le plus de victoires à la tête des Bleus :

1. Didier Deschamps (depuis 2012) : 42 victoires/68 matchs

2. Michel Hidalgo (1976-1984) : 41/75

3. Raymond Domenech (2004-2010) : 41/79

4. Aimé Jacquet (1994-1998) : 34/53

5. Roger Lemerre (1998-2002) : 34/53

Le Top 5 des sélectionneurs qui présentent le meilleur ratio à la tête des Bleus :

1. Jacques Santini (2002-2004) : 78,57% de matchs remportés

2. Aimé Jacquet (1994-1998) : 64,15%

3. Roger Lemerre (1998-2002) : 64,15%

4. Didier Deschamps (depuis 2012) : 61,76%

5. Laurent Blanc (2010-2012) : 59,26%

