Equipe de France : Digne, la bonne surprise

Profitant des blessures de Benjamin Mendy et Layvin Kurzawa, Lucas Digne a donné satisfaction contre la Bulgarie (1-0) malgré un temps de jeu très réduit au FC Barcelone. Une prestation rassurante de la part du Barcelonais, enfin au niveau en sélection.

Digne a affiché un nouveau visage avec les Bleus en Bulgarie

Privé de Benjamin Mendy, récemment opéré à un genou, et de Layvin Kurzawa, touché lui aussi au genou lundi à l'entraînement, Didier Deschamps devait s'appuyer sur Lucas Digne pour affronter la Bulgarie (1-0) samedi soir en éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Et le latéral gauche du FC Barcelone a agréablement surpris.

Pas franchement flamboyant lors de ses précédentes apparitions en équipe de France, le défenseur de 24 ans n'avait pas vraiment le cote auprès des observateurs et des supporters français. Généralement sur la réserve et ne donnant pas l'impression de vouloir bouger l'habituel titulaire, le natif de Meaux n'avait rien d'une valeur sûre en sélection. Et ses trois petits matchs disputés avec le FC Barcelone cette saison (105 minutes toutes compétitions confondues) n'avaient rien de très rassurants.

L. Digne - «un de mes meilleurs matchs»

Pourtant, au coup de sifflet final, Digne était l'une des satisfactions de la soirée. Solide dans son couloir, présent offensivement et impliqué sur le but français, l'ancien Parisien a rendu une très bonne copie. Sans doute sa plus solide performance chez les Bleus. «Individuellement, je pense qu'il s'agit d'un de mes meilleurs matchs en sélection, a assuré le Barcelonais. C'est dû au fait que l'équipe a été très solidaire, avec un bon bloc équipe. Ça met tout le monde en valeur. Ça fait toujours du bien.»

Son sélectionneur a aussi apprécié. «Lucas a été convaincant. Il a un temps de jeu réduit dans son club mais il est avec nous depuis un moment. Il avait été bien contre l'Angleterre (3-2, le 13 juin). Il a été très à l'aise» , a assuré Deschamps après la rencontre. Alors que Kurzawa rencontre des difficultés ces dernières semaines, en plus de la polémique sur le chantage à la vidéo, Digne a marqué des points. Même s'il semble difficile de bouger Mendy, si ce dernier revient bien après sa longue absence.

En attendant, le joueur du Barça devrait débuter mardi prochain contre la Biélorussie. On imagine mal Deschamps lancer Jordan Amavi dans ce match décisif pour la qualification au Mondial en Russie. Cela aurait pu être le cas si la prestation de Digne avait été catastrophique en Bulgarie, mais ce dernier a finalement rassuré tout le monde sur sa capacité à se mettre enfin au niveau des Bleus. A confirmer.

Que pensez-vous de la prestation de Digne ? Pour vous, est-il plus performant que Kurzawa ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...