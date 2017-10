PSG : Krychowiak revient sur son échec et désigne le principal responsable

Un an seulement après son arrivée, Grzegorz Krychowiak quittait déjà le Paris Saint-Germain. Direction l'Angleterre et la modeste équipe de West Bromwich Albion. Peu utilisé la saison dernière, le milieu de terrain garde un souvenir amer de son expérience parisienne et en veut beaucoup à Unai Emery.

Grzegorz Krychowiak a perdu un an de carrière à Paris.

Au cours de l'été 2016, le Paris Saint-Germain déboursait 33 millions d'euros pour arracher Grzegorz Krychowiak au FC Séville. Un an plus tard et 19 petits matchs joués seulement toutes compétitions confondues, le milieu de terrain de 27 ans était prêté à West Bromwich Albion, 10e de Premier League après 7 journées.

Alors qu'on s'attendait à le voir faire son trou devant la défense, surtout sous les ordres d'un entraîneur qui le coachait les saisons précédentes dans le sud de l'Espagne, l'international polonais ne sera jamais parvenu à s'imposer à Paris. Ni même à faire partie des remplaçant avec un temps de jeu conséquent malgré tout. Krychowiak garde aujourd'hui un souvenir des plus amers de son passage au PSG et en veut particulièrement à un homme : Unai Emery.

«Je lui ai dit en tête-à-tête ce que je pensais»

«Vous savez, j'ai beaucoup parlé avec Unay Emery. Le coach pensait que je n'avais pas ma place dans l'équipe. Celui qui m'a dit ça est quelqu'un que je connais bien. Nous nous sommes rencontrés en juin 2016 et il m'a dit personnellement de venir le rejoindre au PSG, raconte Krychowiak au site polonais Przeglad Sportowy, des propos relayés par CulturePSG. Maintenant, c'est fini… Je me concentre sur West Bromwich Albion. J'ai été déçu par Emery et je lui ai dit en tête-à-tête ce que je pensais.»

"Il y a eu beaucoup de bêtises dites à mon sujet. J'étais bien à Paris, l'atmosphère était parfaite et je n'ai eu aucun problème avec le vestiaire. Mon absence de temps de jeu n'était en aucun cas liée à des soucis extra-sportifs, poursuit l'ancien Rémois. Emery m'a indiqué que, dans ma position, je devais jouer comme Sergio Busquets. J'ai tout de suite compris que je n'étais pas le bon joueur pour remplir les attentes qu'il avait en moi. Avant le début de la saison, nous avions discuté avec le coach et le directeur sportif. A ce moment-là, je savais ce qui m'attendait. Mais par la suite, il s'est avéré que les choses ont évolué d'une manière différente. On m'a demandé des choses que je n'étais pas capable d'offrir."

Avec l'arrivée de Krychiowiak au PSG, on s'attendait à voir Emery imposer son 4-2-3-1 avec le Polonais en récupérateur. Mais très vite, le technicien espagnol est resté fidèle au 4-3-3 mis en place par son prédécesseur Laurent Blanc et l'ancien Sévillan a aussitôt disparu de la circulation. Un échec pour le joueur mais aussi pour son club qui ne récupérera jamais les 33 millions déboursés en 2016...

