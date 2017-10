Equipe de France : son départ du PSG, sa place contestée en sélection, l'émergence de Rabiot... Matuidi se livre

Après s'être mis Turin et l'Italie dans la poche grâce à ses prestations de premier plan avec la Juventus, Blaise Matuidi compte bien redevenir indispensable en équipe de France où N'Golo Kanté et Adrien Rabiot lui font de l'ombre désormais.

Blaise Matuidi s'est confié ce mardi en conférence de presse.

S'il a longtemps été indiscutable en équipe de France, Blaise Matuidi (30 ans, 58 sélections, 8 buts) doit désormais faire face à une sévère concurrence. Nombreuses sont les voix à s'élever désormais pour réclamer la titularisation de N'Golo Kanté, voire d'Adrien Rabiot, dans l'entrejeu des Bleus. Mais cela n'affecte pas le nouveau joueur de la Juventus Turin qui estime ne plus rien avoir à prouver à personne.

"Les critiques font partie du jeu. Je suis à 58 sélections, s'il y avait débat sur moi, je ne serais plus là. Notre sélection est de qualité, la concurrence est féroce et c'est ce qui fait évoluer. Moi, ça fait pas mal d'années que j'enchaîne les matchs. Au PSG, j'ai fait 6 ans, en jouant beaucoup. A la Juve, ça se passe bien aussi. On peut toujours faire mieux, les critiques font avancer. Moi, c'est le terrain qui compte et les coachs que je peux avoir sont contents de moi et j'espère que ça continuera jusqu'à la fin de ma carrière" , a rappelé l'ancien Parisien, attendu dans le onze de départ des Bleus face à la Bulgarie samedi en raison du forfait de Paul Pogba. Sauf si Didier Deschamps décidait d'aligner plutôt Rabiot, qui a déjà fait oublier... Matuidi à Paris.

Matuidi avait besoin d'un nouveau défi

«Adrien est un joueur intelligent avec d'énormes qualités et un gros mental. Le voir à ce niveau-là, ça ne me surprend pas. Il est pétri de talent et n'a peur de rien. C'est important pour l'avenir du PSG et de l'équipe de France. Il fait partie de ces jeunes qui seront très importants en club et il peut le devenir en sélection» , estime Matuidi. On comprend ici que pour l'ancien Stéphanois, Rabiot incarne pour le moment plutôt l'avenir que le présent de la sélection. D'autant que le finaliste de l'Euro 2016 a été reboosté par son arrivée chez les Bianconeri.

«On peut toujours évoluer dans le jeu, dans plein de choses. Le fait de découvrir un autre championnat, une autre culture, j'en avais besoin. J'ai l'impression d'être mieux qu'en fin de saison dernière. Même à 30 ans, on a l'impression qu'on peut toujours faire plus, faire mieux» , a souligné Matuidi, qui s'est dit aussi heureux pour le Paris Saint-Germain, désormais parmi les grands favoris à une victoire finale en Ligue des Champions après les arrivées de Dani Alves, Neymar et Kylian Mbappé durant l'intersaison.

