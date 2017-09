Top Déclarations : Mbappé joue avec les limites, Verratti fume et picole, Dugarry et la blague de l'OM, Messi le Terminator... Romain Rigaux - Top Declarations, Mise en ligne: le 30/09/2017 à 08h53 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Mbappé joue avec les limites, Ménès se paie Verratti, Dugarry dézingue le recrutement de l'OM, Messi est le Terminator, Mathieu voulait se venger, Rummenigge en colère, Neymar a un nouveau rival pour le Ballon d'Or Conte a le mal du pays... Découvrez les phrases choc de la semaine. Mbappé régale au Paris SG Chaque samedi, Maxifoot vous propose de faire le tour des dix déclarations de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine. 1. Rio Ferdinand sur Kylian Mbappé - «C'est illégal ce qu'il fait ! Ça devrait être interdit. C'est tellement incroyable et beau à regarder, j'adore» (BT Sport, le 28/09/2017) Tout le monde est fou de Mbappé ! L'ancien défenseur anglais a apprécié la prestation de l'attaquant du PSG face au Bayern Munich (3-0). 2. Pierre Ménès sur Marco Verratti - «C'est un joueur qui stagne parce que c'est un joueur qui n'est pas pro. Il ne bosse pas, il sort tout le temps, il fume, il picole. Ça passe à 20 ans, à 21 ans, mais à 24, ça ne passe déjà plus. Le club devrait être beaucoup plus exigeant avec lui. Mais le problème de Nasser, c'est qu'il aime ses joueurs d'amour» (Yahoo Sport, le 27/09/2017) Le consultant de Canal+ n'est pas le premier à pointer du doigt l'hygiène de vie du milieu de terrain du Paris Saint-Germain... 3. Christophe Dugarry - «Je trouve ça nul. C'est un petit projet... C'est la seule idée que t'as ? De faire revenir Rami, Abdennour, en Ligue 1 et de prendre Evra, Sanson, Mandanda... Quand tu as eu dix mois pour réfléchir et de te positionner pour racheter l'OM, j'espère que tu as d'autres projets que ça. Même mon père il aurait pu le faire le recrutement. C'est une blague. Le seul un peu original, c'est Luiz Gustavo. Le reste, même quelqu'un qui regarde trois matchs par mois aurait pu le faire ce recrutement» (Onze Mondial, le 25/09/2017) Décidément, le recrutement de l'OM ne fait clairement pas l'unanimité... 4. Arnold Schwarzenegger - «Oui, exactement. Messi est le Terminator du football, on peut le dire. L'année dernière, je les ai regardés s'entraîner. C'était fantastique» (Mundo Deportivo, le 24/09/2017) On se doutait bien que Messi n'appartenait pas au commun des mortels. 5. Jérémy Mathieu - «J'ai beaucoup de respect pour mes anciens coéquipiers et les fans. Si je fête un but contre le Barça, ce sera pour Bartomeu et Robert Fernandez (respectivement président et directeur sportif, ndlr) car la manière avec laquelle ils m'ont traité a été difficile à vivre» (Marca, le 25/09/2017) Finalement, le défenseur français n'a pas eu l'occasion de se venger puisque son équipe du Sporting Lisbonne a perdu contre le FC Barcelone (0-1) en Ligue des Champions. 6. Karl-Heinz Rummenigge - «C'est une défaite très douloureuse, une défaite qu'il nous faut analyser, et après laquelle il va falloir parler clairement et tirer les conséquences, parce que ce que nous avons vu, ce n'était pas le Bayern Munich. Il est important que nous inversions vite la courbe et que nous nous présentions de nouveau comme le Bayern Munich, que nous montrions que nous sommes une équipe qui a fait fureur en Europe et en Allemagne, et que nous allons renouer avec cela» (Agence allemande SID, le 28/09/2017) Le Bayern a donc décidé de se séparer de son entraîneur Carlo Ancelotti. 7. Neymar - «Mbappé, j'ai l'impression qu'il a déjà 30 ans. Il est tellement mature et tellement complet. C'est un privilège pour moi de jouer avec lui. C'est un joueur qui va donner beaucoup de fil à retordre devant et qui va se mêler à la lutte pour le Ballon d'Or» (Esporte Interativo, le 28/09/2017) Neymar est venu pour être la star du PSG et remporter le Ballon d'Or, mais il aura un sérieux concurrent avec Kylian Mbappé... 8. Antonio Conte - «L'Italie me manque et je ne vais pas rester à l'étranger pendant longtemps» (Rai, le 25/09/2017) Les supporters de Chelsea sont prévenus... 9. Thiago Silva - «On en a parlé entre nous. C'est vrai qu'ici, c'est un peu plus difficile pour que ça reste entre nous. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, tout sort dans la presse le jour suivant. Je ne sais pas ce qui se passe mais si on trouvait cette personne qui parle...» (20 Minutes, le 25/09/2017) La fameuse taupe fait encore parler d'elle... 10. Pascal Dupraz - «Je ne peux pas être déçu parce qu'on n'a pas joué. Je vais peut-être me réveiller demain matin en constatant que le match contre l'OM n'a pas eu lieu. Il n'y a pas de cohérence dans les mouvements, on n'a pas joué ensemble, ça a été trop pauvre pour être vrai. Il n'y a pas eu de révolte, rien, de la léthargie de la première à la 93e minute. C'est un contenu tellement pauvre, en-deçà d'une équipe de L1, défensivement c'était catastrophique. (…) On a été de bons sparring-partners et encore» (Conférence de presse, le 24/09/2017) Le lendemain au réveil, l'entraîneur de Toulouse a constaté qu'il avait bien perdu 2-0 contre l'OM... C'est sur cette déception de Dupraz que se termine le Top Déclarations de la semaine. Rendez-vous dès samedi prochain pour un nouveau numéro !





