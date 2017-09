PSG : la LFP saisie, peut-être une plainte... Renvoyé en réserve, Ben Arfa riposte !

A nouveau prié de s'entraîner avec l'équipe réserve du Paris Saint-Germain à partir de ce vendredi, le milieu offensif Hatem Ben Arfa a saisi la commission juridique de la LFP. Une plainte pour harcèlement moral pourrait suivre…

Entre Ben Arfa et le PSG, la guerre est déclarée...

Le ton monte entre Hatem Ben Arfa (30 ans) et son club du Paris Saint-Germain ! Comme en début de mois, le milieu offensif a été prié de s'entraîner à nouveau avec la réserve du club de la capitale à partir de ce vendredi, annoncent les quotidiens L'Equipe et Le Parisien.

Alors que l'envoi d'un mail puis d'une lettre recommandée au directeur sportif Antero Henrique avait permis au Tricolore d'être réintégré dans le groupe professionnel à la mi-septembre, «HBA» a cette fois décidé de mettre ses menaces à exécution. En effet, l'avocat du joueur, Jean-Jacques Bertrand, a saisi la commission juridique de la Ligue de football professionnel (LFP) dès jeudi.

L'avocat de Ben Arfa dénonce «du permanent déguisé»

«On est entré dans une mesure de discrimination notoire à l'égard d'un joueur de l'effectif professionnel. On demande que le club respecte ses obligations. Là, il y a une rétrogradation très nette des conditions de travail d'Hatem», a déploré l'homme de loi dans les colonnes de L'Equipe. «La méthode utilisée a pour objectif de porter sur le mental de la personne. À chaque fois, on prévient Hatem par téléphone, après qu'il a quitté le centre d'entraînement».

«Cette semaine, on lui a demandé de s'entraîner avec la réserve mardi afin de ne pas perturber la préparation du match contre le Bayern. Hatem l'a compris. Il est revenu ce matin (jeudi) avec les pros puis, en arrivant chez lui, on l'appelle pour lui dire qu'il s'entraînera de nouveau avec la réserve à partir de demain (ce vendredi), sans explication», a raconté Me Bertrand. «Ce qui était présenté comme une mesure temporaire est en fait du permanent déguisé. Et c'est un manque de respect à l'égard d'un salarié, une véritable mise au placard.»

Le précédent Luyindula

Pour obtenir gain de cause, l'entourage de l'ancien Niçois s'appuie sur la jurisprudence Peguy Luyindula. En 2011, l'attaquant s'était retrouvé dans une situation similaire au PSG et la LFP avait imposé sa réintégration, en considérant que son club avait enfreint la charte du football professionnel. Selon ce règlement, un joueur ne peut être écarté du groupe que temporairement et en raison d'un effectif qui serait trop important.

Si le natif de Clamart, en froid avec son président Nasser Al-Khelaïfi, n'obtient pas gain de cause auprès de la LFP, le conflit pourrait se porter sur le terrain judiciaire puisque le dépôt d'une plainte pour harcèlement moral n'est pas à exclure d'après le quotidien Le Parisien. Et cet été, lorsqu'il a refusé de résilier son bail sans récupérer ses salaires et ses primes prévus jusqu'au terme de son contrat en juin 2018, Ben Arfa a déjà montré qu'il est prêt à aller jusqu'au bout de ses démarches…

