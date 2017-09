Lille : l'agent de Thiago Maia râle, Bielsa le remet en place !

Ce jeudi, l'agent du milieu de terrain Thiago Maia a critiqué le choix de l'entraîneur de Lille, Marcelo Bielsa, d'utiliser le Brésilien comme latéral gauche. En conférence de presse, El Loco lui a répondu qu'il n'a absolument pas l'intention de changer d'avis !

Thiago Maia pas à la fête pour ses débuts à Lille.

Ce n'est certainement pas le départ dont rêvait Marcelo Bielsa. Avec son nouveau club, Lille, le technicien argentin connaît un début de saison cauchemardesque. 18e de Ligue 1 après 7 journées, le LOSC reste sur 6 matchs sans victoire et un cinglant 4-0 infligé à domicile par l'AS Monaco.

Avec ces résultats très décevants, «El Loco» se retrouve confronté à une pluie de critiques. Surtout que certains de ses choix interpellent, à l'image de l'utilisation de l'ailier Nicolas Pépé comme avant-centre et de celle du milieu de terrain Thiago Maia (20 ans) au poste de latéral gauche. Ce jeudi, l'agent du Brésilien, Giuliano Bertolucci, a d'ailleurs fait savoir que cette situation ne lui convient pas.

L'agent de Thiago Maia interpelle Bielsa

«Il n'avait jamais joué à ce poste, il l'a fait pour dépanner mais j'espère que ça ne va pas durer», a pesté l'intermédiaire dans les colonnes de L'Equipe. «Thiago est jeune et a besoin de jouer. Il doit s'adapter au foot français. C'est bien qu'il soit sur le terrain, on ne se plaint pas, mais j'espère qu'il va retrouver son poste de milieu défensif et que le coach va vite trouver la bonne formule.» Mais Bielsa n'est vraiment pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Invité à commenter cette sortie, l'ancien coach de l'Olympique de Marseille a répondu sans détour en rappelant au passage le statut de recrue la plus chère de l'histoire du LOSC de l'Auriverde, acheté pour 14 millions d'euros cet été.

M. Bielsa - «aucun joueur aujourd'hui ne joue qu'à un seul poste»

«Je ne place jamais un joueur à un poste s'il n'est pas d'accord et s'il n'a pas les aptitudes nécessaires pour répondre aux exigences de ce poste», a affirmé le technicien nordiste en conférence de presse. «Lorsque nous avons acheté Thiago Mendes et Thiago Maia, nous l'avons fait en prenant en compte le coût des joueurs. Nous savions à ce moment que Mendes pouvait jouer latéral droit et Maia latéral gauche. Aucun joueur aujourd'hui ne joue qu'à un seul poste. Thiago Maia est un joueur très rapide avec un sens défensif bien aiguisé. Il a les conditions nécessaires pour répondre aux duels physiques.»

Expulsé contre Bordeaux (0-0) après deux gestes absolument pas maîtrisés, puis encore passé au travers contre Monaco, à l'image de son interception ratée sur le but de Rachid Ghezzal, le transfuge de Santos éprouve pourtant de grandes difficultés à ce poste. Mais, fidèle à lui-même, Bielsa reste droit dans ses bottes et s'entête dans des choix peu compréhensibles vu de l'extérieur. Cette fois, pas sûr que le temps lui donne raison...

Comprenez-vous la position de Bielsa au sujet de Thiago Maia ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…