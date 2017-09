Equipe de France / Liste des 24 : Deschamps rappelle Payet et Sissoko, des absents nommés Fekir, Martial, Bakayoko... Romain Rigaux - Equipe De France, Mise en ligne: le 28/09/2017 à 14h09 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi sa liste pour les deux prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 contre la Bulgarie (7 octobre) et la Biélorussie (10 octobre). Deschamps a choisi ses joueurs pour la Bulgarie et la Biélorussie L'équipe de France va disputer deux matchs décisifs dans la course à la qualification pour la Coupe du monde 2018 face à la Bulgarie (7 octobre) et la Biélorussie (10 octobre). Au vu de l'enjeu énorme de ces rencontres, il ne fallait donc pas s'attendre à des chamboulements importants dans la liste de Didier Deschamps. Et le sélectionneur a confirmé la tendance ce jeudi en rappelant des anciens du groupe. Varane revient, Kurzawa est bien là Pas de surprise au niveau des gardiens puisque Deschamps fait toujours confiance à Hugo Lloris, Steve Mandanda et Alphonse Areola, qui sort d'une belle prestation contre le Bayern Munich. En défense, Raphaël Varane est apte physiquement et fait logiquement son retour alors que Kurt Zouma quitte le groupe. Pas d'autre changement dans le secteur défensif. L'une des questions était de savoir si Layvin Kurzawa serait rappelé après sa fameuse histoire de chantage à la vidéo, dans laquelle il insulterait le sélectionneur. Mais comme les images n'ont pas fuité et que Benjamin Mendy est absent pour blessure, le Parisien est presque un choix par défaut pour Deschamps qui a donc choisi de ne pas sanctionner. Sissoko et Payet de retour Au milieu de terrain, le forfait sur blessure de Paul Pogba, qui était de toute façon suspendu pour le déplacement en Bulgarie, est compensé par le retour de Moussa Sissoko. Revenu en grâce à Tottenham, le Spur profite sans doute de sa polyvalence pour prendre le dessus sur Tiémoué Bakayoko, performant aussi avec Chelsea. L'ancien Toulousain peut notamment évoluer sur un côté alors qu'Ousmane Dembélé est aussi absent pour blessure. Un autre retour est remarqué, celui de Dimitri Payet. Et cela n'est pas sans conséquence puisque la victime du retour du Marseillais se nomme Nabil Fekir. Performant avec l'OL, le milieu offensif n'a visiblement pas totalement convaincu Deschamps lors de ses dernières apparitions chez les Bleus pour en faire un joueur assuré d'être appelé. Kingsley Coman et Florian Thauvin, eux, sont toujours là pour accompagner Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Alexandre Lacazette, Thomas Lemar et Kylian Mbappé. Malgré sa bonne passe avec Manchester United, Anthony Martial reste donc encore à quai. La liste des 24 Bleus : Gardiens : Alphonse Areola (PSG), Steve Mandanda (Marseille), Hugo Lloris (Tottenham). Défenseurs : Lucas Digne (FC Barcelone), Christophe Jallet (Nice), Presnel Kimpembe (PSG), Laurent Koscielny (Arsenal), Layvin Kurzawa (PSG), Djibril Sidibé (Monaco), Samuel Umtiti (FC Barcelone), Raphaël Varane (Real Madrid). Milieux : N'Golo Kanté (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus Turin), Adrien Rabiot (PSG), Corentin Tolisso (Bayern Munich), Moussa Sissoko (Tottenham). Attaquants : Kingsley Coman (Bayern Munich), Olivier Giroud (Arsenal), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Alexandre Lacazette (Arsenal), Thomas Lemar (Monaco), Kylian Mbappé (PSG), Dimitri Payet (Marseille), Florian Thauvin (Marseille). Que pensez-vous de cette liste ? Etes-vous contre certains choix du sélectionneur ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





