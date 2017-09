Barça : Mathieu règle ses comptes

Parti du FC Barcelone cet été, Jérémy Mathieu ne gardera pas que de bons souvenirs de sa relation avec les dirigeants barcelonais. Le défenseur français ne se prive pas pour critiquer ses anciens patrons, mais aussi la presse catalane.

Mathieu se refait une santé au Sporting Portugal

Après trois années en Catalogne sous le maillot du FC Barcelone, Jérémy Mathieu est parti cet été au Sporting Portugal. Alors que le défenseur de 33 ans retrouvera son ancien club ce mercredi dans le cadre de la 2e journée de la Ligue des Champions, il profite de l'occasion pour revenir sur son départ. Et le Français n'a pas digéré l'attitude des dirigeants barcelonais.

Si Mathieu peut se venger...

En cas de but face au Barça, Mathieu ne cache pas qu'il pourrait le célébrer par vengeance. «J'ai beaucoup de respect pour mes anciens coéquipiers et les fans. Si je fête un but contre le Barça, ce sera pour Bartomeu et Robert Fernandez (respectivement président et directeur sportif, ndlr) car la manière avec laquelle ils m'ont traité a été difficile à vivre» , a lancé l'ancien Sochalien dans les colonnes du journal Marca.

Déjà critiqués par Neymar après son arrivée au PSG et par de nombreux socios, les dirigeants barcelonais ont décidément la vie dure ces derniers mois. Mais Mathieu avait aussi envie de taper un peu sur la presse catalane, et plus particulièrement sur le journal Sport. «Je suis un peu en froid avec eux parce qu'à chaque fois que j'ai joué, ils avaient toujours quelque chose de mal à dire sur moi. Mais bon, c'est comme ça» , glisse-t-il.

«Mais que font Mascherano ou Piqué ?»

Mathieu revient notamment sur les critiques après la défaite contre la Juventus Turin (0-3) en quarts de finale aller de la Ligue des Champions la saison passée. «C'est vrai que sur les buts je suis en un contre un et je n'y vais pas. Je recule, et après font une passe... On pourrait se dire : "Mais que font Mascherano ou Piqué ?" Mais non» , soupire le Français, qui était sorti à la pause. Pas sûr que les deux défenseurs barcelonais apprécieront vraiment cette remarque.

Mais ce n'est pas vraiment un souci pour le latéral gauche de formation. En Catalogne, Mathieu n'a pas réellement laissé des amis derrière lui. «Je n'ai laissé que des collègues au Barça, pas des amis. Hors du terrain, je suis quelqu'un de bien plus attaché à ma famille, je préfère rester avec mes enfants et ma femme» , a-t-il confié. Il ne faudra donc pas s'attendre à de chaleureuses accolades mercredi au stade José Alvalade XXI.

