Transfert : le PSG cherche toujours au milieu

Pas parvenu à ses fins dans ce secteur l'été dernier, le Paris Saint-Germain a réactivé le dossier du milieu de terrain en espérant recruter à ce poste durant le mercato d'hiver. A moins que le PSG n'opte pour une solution en interne…

Un milieu supplémentaire ne serait pas un luxe pour Unai Emery.

Secteur ultra-concurrentiel en 2016-2017, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain offre beaucoup moins d'options à l'entraîneur Unai Emery cette saison. A la suite des départs de Blaise Matuidi et Grzegorz Krychowiak, et des échecs dans les dossiers Fabinho (Monaco) et Danilo Pereira (FC Porto) cet été, le PSG dispose des seuls Thiago Motta, Marco Verratti et Adrien Rabiot comme milieux de terrain de formation et expérimentés. Samedi, le match à Montpellier (0-0) a mis en évidence que les membres du trio, loin d'afficher leur emprise habituelle sur la rencontre, ont parfois besoin de souffler. En particulier Motta et ses 35 printemps…

A partir de là, le quotidien L'Equipe indique ce lundi qu'un milieu de terrain au profil de numéro 6 est toujours ciblé en vue du mercato hivernal. Il s'agit même d'une priorité pour l'actuel leader du championnat qui a déjà recommencé à travailler sur ce dossier.

L'option Callegari ?

Selon la même source, le PSG dispose de plusieurs options : soit vendre afin de rester dans les clous du fair-play financier pour s'offrir une recrue d'envergure à ce poste, soit faire des économies en signant un profil «moins en vue». Actuellement, c'est la seconde option qui aurait la priorité. Surtout que les clubs se montrent plus réticents à laisser partir des joueurs majeurs en pleine saison. Puis des éléments comme Fabinho et Danilo Pereira disputent déjà la C1 avec leur club actuel et ne seront donc pas éligibles pour la phase à élimination directe de la compétition en cas de transfert.

Dans ce contexte, outre la solution consistant à recruter, le club de la capitale étudie d'autres alternatives. L'Equipe affirme ainsi que le PSG n'exclut pas de faire appel au jeune de la réserve Lorenzo Callegari (19 ans). A son avantage durant la tournée de pré-saison en 2016, le jeune Parisien n'a pas eu sa chance ensuite (seulement 4 minutes jouées la saison passée). Passé tout près d'un départ au Zénith Saint-Petersbourg puis au Genoa (en prêt) cet été, Callegari a participé à plusieurs entraînements avec l'équipe première ces dernières semaines.

E. Carrière – «clairement un déficit sur ce poste»

Autre possibilité : le recours au 4-2-3-1, qui permettrait de faire souffler l'un des membres de l'entrejeu, mais ce système n'a pas vraiment convaincu face à l'Olympique Lyonnais (2-0). Le quotidien Le Parisien avance une autre hypothèse en suggérant un repositionnement d'Angel Di Maria. Désormais considéré comme un remplaçant à son poste d'ailier, l'Argentin pourrait redescendre d'un cran et évoluer comme relayeur, là où il avait brillé avec le Real Madrid. «C'est une solution, mais moins sur les gros matchs», a tempéré le consultant Eric Carrière dans les colonnes du journal régional. «Lo Celso, on en parle mais j'attends de voir sur la durée. Il y a clairement un déficit sur ce poste, mais il existe des alternatives, notamment Pastore qui a ce profil s'il revient de blessure».

Bien sûr, toutes ces alternatives impliqueraient que Rabiot évolue de temps à autre devant la défense lorsque Motta n'est pas là. Or, on le sait, le Tricolore préfère nettement jouer en relayeur. D'où la très envisageable arrivée d'un nouveau renfort dans ce secteur cet hiver.

D'après vous, le PSG doit-il impérativement recruter un milieu de terrain cet hiver ? Laquelle des options envisagées préférez-vous ?





