PSG : les regrets d'Ancelotti sur les conditions de son départ

Parti du Paris Saint-Germain en 2013, l'entraîneur Carlo Ancelotti va retrouver le club de la capitale mercredi (20h45) en Ligue des Champions avec le Bayern Munich. L'occasion pour le technicien italien d'exprimer ses regrets sur la fin de son aventure au PSG.

Carlo Ancelotti regrette son départ du PSG.

Passé au Paris Saint-Germain pendant un an et demi, l'entraîneur Carlo Ancelotti conserve une belle image auprès des supporters parisiens avec notamment le titre de champion de France en 2013. Avant de retrouver le club de la capitale mercredi (20h45) en Ligue des Champions avec le Bayern Munich, le technicien italien est revenu sur la fin de son aventure au PSG.

Ancelotti exprime de gros regrets

A l'époque, Ancelotti avait décidé de claquer la porte malgré la volonté des dirigeants parisiens de le conserver. Mais échaudé par les doutes qui avaient été exprimés à son sujet durant la saison, le technicien italien avait quitté Paris pour rejoindre dans la foulée le Real Madrid. «Ce que je voudrais changer ? La fin de mon histoire avec le PSG», a assuré le Transalpin pour le quotidien Le Figaro.

«Je n'ai pas eu la bonne attitude car je voulais partir et le club souhaitait que je reste encore à la tête de l'équipe... On a eu des petits problèmes. C'était une période difficile et les rapports avec Nasser étaient compliqués, mais le temps va régler tout ça», a-t-il continué. 4 années plus tard, les deux hommes vont se retrouver dès mercredi en C1.

Des relations qui s'améliorent avec Al-Khelaïfi

Mais heureusement, les relations entre Ancelotti et Al-Khelaïfi se sont améliorées depuis cette séparation. «Aujourd'hui, nos contacts sont bons. Je lui ai envoyé un message après le match aller de la Ligue des Champions contre Barcelone l'an dernier pour le féliciter (victoire 4-0 du PSG) après ce match fantastique, puis un autre en souhaitant bonne chance avant le match retour. Mais après (la défaite 6-1), je n'ai pas eu le courage d'envoyer un autre message», a confié le coach du Bayern. Mercredi, Ancelotti aura l'opportunité d'envoyer un message au PSG, mais sur le terrain.

Que pensez-vous des propos de Carlo Ancelotti ? Quel souvenir avez-vous de son passage ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...