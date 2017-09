OM : la réception de Toulouse sera marquée par le soutien apporté à Tapie

Ancien président de l'Olympique de Marseille (1986-1994), Bernard Tapie souffre d'une grave maladie. En réaction à cette nouvelle, les groupes de supporters du club phocéen ont décidé de le soutenir lors de la réception de Toulouse ce dimanche (21h) en Ligue 1.

Bernard Tapie va être soutenu par le Vélodrome.

Le match de l'Olympique de Marseille face à Toulouse ce dimanche (21h sur Canal +) au Stade Vélodrome va se dérouler dans un contexte particulier. Peu importe la récente gronde des supporters olympiens par rapport aux défaites face à Monaco (1-6) et Rennes (1-3), le public de l'enceinte phocéenne va avant tout se mobiliser pour soutenir Bernard Tapie.

Gravement malade, Tapie va être honoré

En effet, samedi après des premières rumeurs apparues sur les réseaux sociaux, Stéphane Tapie a confirmé à la radio RMC la situation compliquée de son père. Il y a moins de trois mois, l'ancien président de l'OM a été diagnostiqué d'une grave maladie et se retrouve dans un état difficile. Face à cette situation, les fans marseillais vont bien évidemment agir.

Dès ce dimanche lors de la réception de Toulouse, les groupes de supporters de l'OM ont pris la décision de le soutenir en réalisant des banderoles mais aussi en entonnant des chants en l'honneur de l'homme d'affaires de 74 ans. De quoi promettre de superbes images au sein du Stade Vélodrome à cette occasion.

Courbis apporte son soutien au combattant Tapie

Ancien coach de l'OM, Rolland Courbis connait bien Tapie et a également tenu à lui envoyer un message ce dimanche sur les ondes de la radio RMC. «Comme message de soutien, on lui souhaite bien évidemment de guérir. C'est quelqu'un qui a toujours été un battant, un combattant. Donc là, il y a un match compliqué à jouer, mais on souhaite tous qu'il le gagne. Hormis ce qu'il a fait pour l'OM, c'est un personnage hors-norme. C'est toujours un plaisir de parler avec lui, de discuter. Pour lui et sa famille, on lui souhaite d'aller mieux le plus rapidement possible», a confié l'actuel consultant. Aimé ou détesté, Tapie n'a jamais laissé personne indifférent et le monde du football se trouve bien évidemment derrière lui.

Que pensez-vous du soutien apporté à Bernard Tapie ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...