Barça : Messi, des statistiques déjà stratosphériques !

Lionel Messi a inscrit un quadruplé contre Osasuna (6-1) mardi soir. Ainsi, l'attaquant du FC Barcelone s'envole en tête du classement des buteurs de la Liga. Il domine aussi en Europe et sur l'année 2017.

Messi démarre très fort sa saison 2017-2018 !

Luis Suarez ménagé et Ousmane Dembélé blessé, Lionel Messi était le seul représentant de la nouvelle attaque type du FC Barcelone mardi soir contre Eibar. Et l'attaquant argentin a pris ses responsabilités. Associée à Denis Suarez et Gerard Deulofeu devant, la superstar du Barça a claqué un quadruplé, participant ainsi grandement à la victoire barcelonaise (6-1) ! Il confirme son excellente forme de ce début de saison.

Messi domine la Liga

Avec son premier quadruplé depuis janvier 2013 - contre Osasuna (5-1) -, la Pulga porte son total à 9 buts cette saison en Liga en seulement cinq journées. L'Argentin tourne à 1,80 but par match ! Il devance déjà très nettement Simone Zaza (4 buts), Maximiliano Gomez et Juanmi (3 buts). Suspendu en championnat depuis le début de la saison, Cristiano Ronaldo a déjà du boulot. Le Portugais du Real Madrid fait son retour ce mercredi (22h) contre le Betis Séville.

Ainsi, Messi réalise son meilleur début de saison en championnat espagnol. Il fait mieux que lors de l'exercice 2011-2012 avec 8 buts en cinq journées. Si l'on ajoute son doublé contre la Juventus Turin (3-0) en Ligue des Champions et son but contre le Real Madrid lors de la manche aller (1-3) de la Supercoupe d'Espagne, l'Albiceleste compte déjà 12 réalisations en 8 rencontres cette saison toutes compétitions confondues. Personne ne fait mieux en Europe.

Messi premier en Europe et en 2017

Sur les cinq principaux championnats (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie et France), Messi devance Paulo Dybala (10 buts, Juventus Turin), Robert Lewandowski (10 buts, Bayern Munich), Ciro Immobile (9 buts, Lazio Rome), Radamel Falcao (9 buts, Monaco), Edinson Cavani (9 buts, Paris SG) ou encore Pierre-Emerick Aubameyang (8 buts, Dortmund).

Le Barcelonais domine également l'année 2017. Avec 43 buts, il devance Cavani (34 buts) et Lewandowski (33 buts). Ronaldo suit avec 29 réalisations. Messi est cependant très loin de son année 2012 exceptionnelle avec 86 buts inscrits. «Il est extraordinaire et il n'y a plus de mots pour parler de lui. Luis Suarez n'était pas là et, où que tu mettes Messi, c'est pareil. Il peut conclure une action qui ne semble devoir ou pouvoir déboucher sur rien» , s'est réjoui son entraîneur Ernesto Valverde après la rencontre. Que serait ce Barça sans Messi ?

