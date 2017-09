OM : l'argent de McCourt, le recrutement, l'erreur d'Eyraud... Diouf donne son avis

Interrogé sur le nouveau projet de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf ne cache pas être assez déçu par l'investissement et le recrutement effectués par Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud. L'ancien président de l'OM donne notamment quelques conseils.

Pape Diouf reste un passionné de l'OM

Président de l'Olympique de Marseille entre 2005 et 2009, Pape Diouf ne manque jamais une occasion de donner son avis sincère sur le club phocéen. Souvent assez peu tendre avec ses successeurs, l'ex-patron marseillais a jugé le travail de la nouvelle direction installée depuis octobre 2016. Si les critiques ne sont pas aussi acerbes que lorsqu'il évoquait Vincent Labrune, il tient à faire savoir que certaines choses ne l'ont pas convaincu.

McCourt doit «dépenser plus d'argent»

Tout d'abord, Diouf estime que l'investissement réalisé sur le marché des transferts ne correspond pas aux ambitions annoncées. Pour réinstaller l'OM en haut du classement, le propriétaire Frank McCourt devra dépenser plus d'argent. «Si j'avais Frank McCourt devant moi, je lui dirais qu'il mette un peu plus d'argent pour acheter de meilleurs joueurs» , a-t-il fait savoir sur RMC.

L'Américain a-t-il les moyens, ou l'envie, de dépenser plus ? «Dépenser 50 ou 60 millions d'euros pour un joueur ? Oui. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est notre objectif» , insistait McCourt en mars dernier. A l'OM, on avait annoncé que l'investissement sur les quatre premières années sera de 200 millions d'euros. Plus de la moité a déjà été dépensée...

Le recrutement ne «fait pas rêver»

Et justement, Diouf n'est pas convaincu par le recrutement opéré avec cet argent. Notamment, il n'aurait pas recruté Dimitri Payet et Steve Mandanda. «Si on prend individuellement, ils peuvent être bons. Mais en tant que président, j'aurais évité le retour d'anciens. C'est risqué de faire revenir des joueurs que les gens connaissent et dont ils attendent beaucoup. Le recrutement ne me fait pas rêver, il ne me fait pas saliver» , avoue l'ancien agent, toujours abonné au Stade Vélodrome.

En tant que président, d'ailleurs, Diouf estime qu'il n'aurait sans doute pas fait la même erreur de communication que Jacques-Henri Eyraud après la raclée face à Monaco (1-6). «Concernant M. Eyraud, ne pas être content des critiques après Monaco, c'était une chose à ne pas faire. A Marseille, il y a les supporters mais aussi les commentateurs. Dire qu'il ne faut pas s'arrêter sur un match sur 18, était une erreur pour Jacques-Henri Eyraud. Quand l'OM perd 6-1 face à un candidat au podium, il y a un problème. Il doit prendre la mesure du club où il est» , a-t-il expliqué.

McCourt et Eyraud devront s'y habituer. En plus des critiques parfois violentes de la part des supporters, la direction marseillaise doit aussi composer avec l'opinion de nombreux anciens passés par l'OM et pas vraiment adeptes de la langue de bois. La nouvelle direction apprend et doit en passer par là pour s'adapter à un club si particulier où beaucoup s'y sont cassés les dents.

