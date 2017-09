OM : Lopez en tribunes, Garcia envoie un message à son groupe

Grande révélation de l'Olympique de Marseille la saison dernière, Maxime Lopez vit un début d'exercice beaucoup plus difficile. Le milieu relayeur, moins performant, est victime d'un changement tactique qui l'a poussé en tribunes lors du match de championnat remporté à Amiens (2-0) dimanche. Pour le coach Rudi Garcia, c'est aussi le moyen de mettre la pression sur ses joueurs.

Maxime Lopez était le 19e homme à Amiens.

Sans vraiment convaincre, l'Olympique de Marseille s'est un peu rassuré en gagnant deux matchs consécutifs. Face à Konyaspor (1-0) en Europa League jeudi, puis à Amiens (2-0) dimanche en Ligue 1, le club phocéen a repris confiance dans un nouveau schéma tactique.

Adepte du 4-3-3, l'entraîneur Rudi Garcia a opté pour un 4-2-3-1, constatant que Morgan Sanson (23 ans) et Maxime Lopez (19 ans) étaient trop légers à la récupération. Résultat, le joueur formé à Marseille n'était même pas sur la feuille de match au Stade de la Licorne !

R. Garcia - «tout le monde va se bouger»

Un choix fort de la part du coach olympien qui a souhaité envoyer un message à son groupe. «On va continuer à intégrer les nouveaux, il y aura les retours de blessure d'Abdennour et Mitroglou. Il y aura une concurrence féroce. Quand on est à l'OM on le sait, a souligné Garcia. Aujourd'hui, Maxime Lopez n'est pas dans le groupe et ce n'est pas rien. Mais tout le monde va se bouger pour gagner sa place et on va avancer comme ça.»

Pour expliquer sa décision, le technicien a pris l'exemple de son attaquant Clinton Njie (24 ans), l'habituel remplaçant qui a profité de sa titularisation pour inscrire un doublé contre Amiens. «Clinton est rentré et a marqué deux fois et c'est bien. Plus j'aurai de solutions, plus j'aurai des insomnies pour faire mon équipe» , s'est réjoui Garcia, qui met ainsi la pression sur ses hommes. Les Marseillais sont donc prévenus. Mais pour Lopez, le chemin risque d'être plus long si l'OM reste en 4-2-3-1.

Lopez devra se battre

Plus connu pour sa finesse technique que pour son impact physique, le minot aura du mal à s'imposer en tant que milieu défensif puisque Luiz Gustavo, André-Frank Zambo Anguissa, Grégory Sertic et Boubacar Kamara ont un profil qui correspond mieux au poste. Et s'il espère jouer meneur de jeu, le natif de Marseille devra éjecter Dimitri Payet et Morgan Sanson. Autant dire que le milieu suivi par le FC Barcelone et le Real Madrid pourrait passer une saison difficile…

