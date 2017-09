OM : l'efficace Njie peut-il devenir une vraie alternative en pointe ?

Auteur d'un début de saison remarqué, l'attaquant Clinton Njie a encore délivré l'Olympique de Marseille face à Amiens (2-0) dimanche en Ligue 1. Meilleur buteur du club phocéen en championnat, le Camerounais marque des points face à ses concurrents Valère Germain et Kostas Mitroglou.

Clinton Njie brille avec l'Olympique de Marseille.

Dans une période délicate, l'Olympique de Marseille a relevé la tête cette semaine avec deux victoires face à Konyaspor (1-0) jeudi en Europa League et Amiens (2-0) dimanche en championnat de France. Face au promu en Ligue 1, le club phocéen a réussi à s'imposer grâce à un doublé de Clinton Njie. Absent sur blessures pendant quelques matchs, le Camerounais a encore marqué des points.

Njie, un doublé pour semer le doute

Pourtant, sur le papier, l'ancien Lyonnais devait se contenter de miettes cette saison. Avec les recrutements de Valère Germain et de Kostas Mitroglou, l'OM a réalisé des investissements importants à son poste et Njie n'entrait pas forcément dans les plans de Rudi Garcia après une année 2016-2017 difficile. Mais grâce à une préparation estivale réussie, le joueur de 24 ans a rebattu les cartes et a désormais marqué 5 buts en 4 apparitions en L1 !

«Il y aura une concurrence féroce, a prévenu Garcia devant les médias. Quand on est à l'OM, on le sait. Mais tout le monde va se bouger pour gagner sa place et c'est comme ça qu'on va avancer. Clinton est rentré, a marqué deux fois et c'est bien. Plus j'aurai de solutions, plus j'aurai d'insomnies pour faire mon équipe.» Et Njie pourrait bien devenir un mal de crâne récurrent pour le technicien phocéen.

L'un des joueurs les plus efficaces d'Europe !

Car sur ce début de saison, l'ex-élément de Tottenham impressionne dans la zone de vérité. Parmi tous les joueurs en Europe avec au moins 5 buts toutes compétitions confondues, Njie (1 but toutes les 49 minutes) est même le 2e joueur le plus efficace en Europe derrière un certain Paulo Dybala (1 but toutes les 48 minutes). Avec un tel ratio, l'avant-centre marseillais s'avance clairement comme un sérieux concurrent pour Germain et Mitroglou.

