L'équipe type de L1 - 6e journée

Auteur d'un doublé et d'une passe décisive, le Monégasque Falcao est le joueur de la journée. Le Parisien Alves, le Stéphanois Ruffier, le Bordelais Malcom et le Marseillais Njie, se sont aussi distingués ce week-end et figurent au sein de la 6e édition de l'équipe type de Maxifoot.

Falcao est élu joueur de la 6e journée de L1

Comme lors des saisons passées, après chaque journée de championnat, Maxifoot compose son équipe type. Le meilleur "onze" et sept remplaçants sont choisis selon leurs performances. Les titulaires récoltent trois points, les remplaçants reçoivent un point.

Remplaçants :

12. Benoît Costil (Bordeaux)

13. Kamil Glik (Monaco)

14. Thiago Silva (Paris-SG)

15. Bryan Dabo (St-Etienne)

16. Rachid Ghezzal (Monaco)

17. Nabil Fekir (Lyon)

18. Alassane Pléa (Nice)

En détails :

Joueur de la journée : Radamel Falcao (Monaco)

Et de neuf pour El Tigre ! Le Colombien a inscrit un doublé contre Strasbourg pour porter son total à neuf buts en championnat. En véritable renard des surfaces, il a encore montré toute son efficacité devant le but, même si le premier aurait dû être refusé pour une position de hors-jeu. Mais sa pugnacité et son sens du but lui permettent d'inscrire le second en chipant le ballon à Mangane. Il est aussi passeur décisif pour Lopes.

Stéphane Ruffier (Saint-Etienne)

Le gardien stéphanois a réalisé une prestation XXL à Dijon. Décisif face à Sliti et Tavares notamment, il a effectué sept parades dans cette rencontre ! L'ASSE peut lui dire merci puisque les Verts ont pris trois points précieux grâce à leur portier et grimpent sur le podium.

Daniel Alves (Paris SG)

Tranchant dans ses interventions et toujours bien placé contre Lyon, le latéral brésilien a parfaitement défendu et il a joué juste. Il a touché 105 ballons, soit autant que Motta, et en a récupéré 20. Quelle activité ! Il est aussi à l'origine du deuxième but parisien.

Pablo Mendes (Montpellier)

Le défenseur central de Montpellier a remporté son duel face à Niane contre Troyes et il permet au club héraultais de prendre les trois points grâce à un but décisif d'une tête croisée sur corner. Le seul but de cette rencontre.

Christophe Kerbrat (Guingamp)

Un match plein de la part du défenseur central guingampais contre Lille. Quasiment jamais pris à défaut, il a éteint Pépé et Araujo dans cette rencontre. Le Brésilien a notamment voulu s'amuser avec lui avec un passement de jambes, mais il l'a stoppé facilement avec une intervention juste et intelligente.

Jordan Amavi (Marseille)

L'ancien Niçois a réalisé un très bon match dans son couloir gauche. Tranchant dans ses interventions et précieux sur plusieurs interceptions, il a répondu au défi physique imposé par ses adversaires. Il est au départ de l'action sur le deuxième but.

Malcom (Bordeaux)

Heureusement que le Brésilien était là contre Toulouse ! Avec des Bordelais peu inspirés offensivement, l'ailier a été le seul joueur de son équipe à être capable de réaliser des différences. Il a été récompensé de ses efforts par ce but avec une magnifique frappe à l'entrée de la surface. Quel talent !

Tanguy NDombélé (Lyon)

L'ancien Amiénois a réalisé une performance impressionnante contre le PSG. Il a fait parler sa puissance dans les duels, mais aussi dans ses courses pour perforer les lignes parisiennes à plusieurs reprises. Il aurait pu marquer un but magnifique sur un coup de canon sur la transversale d'Areola. La cage parisienne en tremble encore... C'est après sa sortie que l'OL a concédé ses deux buts.

Andrei Girotto (Nantes)

Auteur d'un bon match contre Caen, le milieu nantais s'est surtout distingué sur une prise de risque payante. Il a offert la victoire au FCN d'une frappe terrible à 30 mètres avec un effet étrange. Rémy Vercoutre a reconnu qu'il pensait que le tir n'était pas cadré. Cela nous rappellera un certain Roberto Carlos...

Mathieu Dossevi (Metz)

Le joueur prêté par le Standard Liège a été étincelant lors de la victoire à Angers. Précis techniquement, il a donné le tournis à ses adversaires par ses dribbles et ses passes précises. Il délivre une passe décisive à Roux sur l'unique but du match. Omniprésent, il a aussi livré une grosse partie défensivement.

Clinton Njie (Marseille)

Pour son retour à la compétition après quatre matchs d'absence, l'attaquant marseillais était titulaire contre Amiens. Et il ne s'est pas loupé puisqu'il a inscrit un doublé dans cette rencontre pour offrir un précieux succès à l'OM. Avec 5 réalisations en Ligue 1, il est le meilleur buteur marseillais en championnat.

Classement : Falcao revient sur Glik et Neymar...

1. Glik (Monaco) - Neymar (Paris-SG) : 10 points

3. Falcao (Monaco) : 9 points

4. Malcom (Bordeaux) - Tatarusanu (Nantes) - Cavani (Paris-SG) : 7 points

7. NDombèlé (Amiens 3 pts, puis Lyon) - Kerbrat (Guingamp) - N'Jie (Marseille) - Lemar (Monaco) - Roussillon (Montpellier) - Dani Alves (Paris-SG) - Ruffier (St-Etienne) : 6 points

14. Fekir (Lyon) - Pléa (Nice) : 5 points

16. Mangani (Angers) - Marcelo (Lyon) - Moutinho (Monaco) - Seri (Nice) : 4 points

20. Dibassy (Amiens) - Lerager (Bordeaux) - Guilbert , Da Silva (Caen) - Jeannot (Dijon) - Maignan , El Ghazi , Alonso (Lille) - Traore , Mariano Díaz (Lyon) - Amavi (Marseille) - Dossevi (Metz) - Sidibé , Fabinho , Jemerson (Monaco) - Mendes (Montpellier) - Diego Carlos , Girotto (Nantes) - Saint-Maximin , Souquet (Nice) - Areola , Berchiche , Rabiot (Paris-SG) - Prcic , Bourigeaud , Gnagnon (Rennes) - Dioussé , Pierre-Gabriel (St-Etienne) - Martin , Lala (Strasbourg) - Durmaz (Toulouse) : 3 points

51. Vercoutre (Caen) - Silva (Paris-SG) - Perrin (St-Etienne) : 2 points

54. Konaté (Amiens) - Manceau (Angers) - Costil , Sankhare (Bordeaux) - Djiku , Rodelin (Caen) - Blas (Guingamp) - de Préville , Malcuit (Lille) - Tousart (Lyon) - Mandanda , Luiz Gustavo , Germain (Marseille) - Ghezzal (Monaco) - Lecomte (Montpellier) - Sala (Nantes) - Le Marchand (Nice) - Motta (Paris-SG) - Sarr , Khazri , Mubele (Rennes) - Dabo (St-Etienne) - Jullien (Toulouse) : 1 points

Classement par club : Monaco résiste au retour du PSG...

1. Monaco - 39 points

2. Paris-SG - 35 points

3. Lyon - 19 points

4. Nice - 16 points

5. St-Etienne - 15 points

6. Nantes - 14 points

7. Bordeaux, Marseille, Rennes - 12 points

10. Lille - 11 points

11. Caen, Montpellier - 10 points

13. Amiens, Guingamp - 7 points

15. Strasbourg - 6 points

16. Angers - 5 points

17. Toulouse - 4 points

18. Metz, Dijon - 3 points

C'était l'équipe type de la 6e journée de Ligue 1. Rendez-vous dimanche prochain pour découvrir l'équipe type de la 7e journée !