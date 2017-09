Juve : Matuidi a déjà conquis la Vieille Dame

Après six saisons passées au Paris Saint-Germain, Blaise Matuidi a choisi la Juventus Turin pour sa première expérience à l'étranger. Titulaire lors des trois derniers matchs de la Vieille Dame, le Français a déjà conquis son entraîneur, Massimiliano Allegri.

Blaise Matuidi est déjà en train de s'imposer à Turin.

Avant le match de son équipe face à Sassuolo ce dimanche, Massimiliano Allegri faisait déjà étalage des qualités de Blaise Matuidi (30 ans) dans les colonnes de L'Equipe. «C'est un milieu différent de tous les autres milieux de terrain que nous avons. C'est aussi un joueur de calibre européen, qui sait jouer simple, intelligemment, avec ou sans ballon, qui est toujours en mouvement» , dressait ainsi dans un portrait des plus flatteurs l'entraîneur de la Juventus Turin.

Malgré une lourde défaite des Bianconeri à Barcelone en Ligue des Champions en milieu de semaine (0-3), la performance du Français avait été saluée par la presse italienne. Encore titulaire face à Sassuolo aujourd'hui, l'ancien Parisien s'est de nouveau montré à son avantage dans l'entrejeu. Après la rencontre, Allegri, visiblement conquis, s'est encore montré très élogieux.

«Il se tait et il court. Et en plus, il sait jouer au foot»

«C'est une chance de l'avoir avec nous, a ainsi souligné l'entraîneur turinois après la victoire 3-1 des siens. Matuidi a une qualité extraordinaire : il se tait et il court. Et en plus, il sait jouer au foot. Il l'a déjà prouvé très souvent puisqu'il a toujours joué avec tous ses entraîneurs. Pour atteindre les objectifs, il faut ce genre de qualités, en plus des qualités techniques.»

Titulaire lors des trois dernières sorties de la Vieille Dame, l'international tricolore est déjà en train de devenir indispensable chez les Bianconeri. Alors que certains l'imaginaient prendre le mauvais côté de la pente suite à son départ du PSG, Matuidi prouve qu'il reste l'un des meilleurs à son poste en Europe. Pour le plus grand bonheur de la Juve et de son entraîneur.

