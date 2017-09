Lille : fidèle à ses principes, Bielsa ne veut pas revoir sa copie

Depuis une facile victoire 3-0 contre Nantes pour débuter le championnat, le LOSC est aux abonnés absents. Fébrile défensivement et médiocre offensivement, le club nordiste n'en finit plus de s'enfoncer au classement. Malgré tout, Marcelo Bielsa refuse de revoir sa copie et continue de vouloir construire une équipe offensive.

Début de saison plus compliqué que prévu pour Marcelo Bielsa à Lille.

Avec 5 petits points après 6 journées, le LOSC pointe aujourd'hui à une très décevante 17e place au classement. Samedi, la formation lilloise s'est encore inclinée à Guingamp (0-1). Certains diront que juste avant le but de Didot, El-Ghazi a eu l'opportunité de marquer, ce qui aurait très certainement offert la victoire aux Dogues.

Ça, c'est pour la version optimiste. Car on peut aussi penser que cette défaite est logique pour des Nordistes qui n'ont rien montré au Roudourou. Sur la lancée de leurs derniers matchs, les Lillois sont encore apparus fébriles défensivement et, surtout, d'une grande faiblesse dans le jeu et en phase offensive. Or, c'est là-dessus que leur entraîneur veut bâtir...

«Toutes les caractéristiques d'une formation offensive»

Avec l'arrivée de Marcelo Bielsa sur le banc, les supporters du LOSC s'étaient pris à rêver d'un football offensif, de buts à la pelle et de folles soirées. Résultat, rien de tout ça. L'équipe du technicien argentin n'en finit plus de pédaler dans la semoule. Malgré tout, El Loco, fidèle à ses principes, refuse de revoir sa copie et continue de penser que les choses peuvent vite s'arranger pour les Dogues.

"Je crois que nous disposons des ressources nécessaires au sein de l'équipe pour pouvoir trouver le chemin du but rapidement, a ainsi commenté Bielsa après la défaite des siens en Bretagne. Vraiment, j'insiste, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème individuel. Il y a des moments où l'effort, l'impact d'une équipe n'a pas de résultat. Je crois que notre équipe a toutes les caractéristiques d'une formation offensive. Mais si on me dit que c'est une équipe offensive qui ne marque pas de but, je ne pourrai pas le nier."

Si l'Argentin, pas perçu comme un éternel optimiste, le dit, on peut le croire. Il est vrai que si son équipe résolument offensive se met enfin à trouver le chemin des filets, elle qui n'a marqué qu'un but lors des cinq dernières journées, les résultats devraient revenir. Maintenant, c'est Monaco, et un Radamel Falcao en feu, déjà auteur de 9 buts en 6 matchs, qui se présentent au stade Pierre-Mauroy la semaine prochaine. Il faudra peut-être encore attendre un peu pour voir le LOSC relever la tête...

Que pensez-vous des résultats de LOSC ? Bielsa a-t-il raison de vouloir continuer à construire une équipe offensive ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.