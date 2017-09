Bordeaux : ses contacts avec l'OM, son départ prévu, Neymar... Malcom se confie

Etincelant avec les Girondins de Bordeaux, Malcom aurait pu briller sous d'autres couleurs en Ligue 1. En 2015, l'Olympique de Marseille était passé tout proche de sa signature. De quoi donner des regrets au club phocéen, d'autant que l'ailier brésilien verra sûrement sa carrière prendre un nouveau virage l'été prochain.

Malcom a dégainé à trois reprises cette saison en L1.

Le derby remporté à Toulouse (0-1) vendredi le confirme, Malcom est vraiment l'homme fort à Bordeaux. Peu inspirés dans la construction, les Girondins ont pu compter sur une superbe frappe de leur ailier pour s'imposer ! Cela devient une habitude pour le Brésilien, impliqué dans 60% des buts de son équipe cette saison en Ligue 1, grâce à ses 3 réalisations et ses 3 passes décisives. Preuve que les Marine et Blanc tiennent un sacré joyau.

Labrune avait recalé Malcom !

De quoi rendre jaloux l'Olympique de Marseille qui était passé tout proche de sa signature en 2015. Avant le refus d'un certain Vincent Labrune. «Je suis arrivé à Marseille, on était d'accord sur tout, a raconté Malcom dans un entretien accordé à Canal + Sport. Mais si je ne me trompe pas, je crois que le président n'a pas donné suite. Donc je suis retourné au Corinthians.» Autant dire que l'OM s'en mord les doigts...

De son côté, Bordeaux peut se réjouir d'avoir conservé son joueur convoité par le Borussia Dortmund cet été. Mais au FCGB, tout le monde s'attend à un départ du milieu de 20 ans au prochain mercato estival. «Il faut attendre l'année prochaine. Bordeaux, mes agents et ma famille devront discuter des propositions mais pour l'instant je ne pense qu'à jouer au foot, à aider Bordeaux pour faire une grande saison», a expliqué le natif de São Paulo au micro de beIN SPORTS.

Le Mondial 2018 avec Neymar ?

D'ici là, Malcom tentera de poursuivre sur sa lancée, lui qui sera probablement amené à rencontrer le joueur dont il s'inspire. «Mon idole aujourd'hui est Neymar, a confié le gaucher à Canal + Sport. Nous jouons juste avec un pied différent... Mais il dribble, il est rapide et il rend les gens fous. Il est fantastique.» Et les deux compatriotes pourraient un jour se retrouver en Seleção. Peut-être même pour le Mondial 2018. C'est en tout cas le rêve du Bordelais qui aimerait taper dans l'oeil du sélectionneur Tite.

«Je sais qu'il y a des joueurs plus expérimentés devant moi qui peuvent être convoqués, a reconnu l'ancien joueur du Corinthians. Mais j'ai confiance en moi. Si je fais une grande saison, qui sait ? Tite m'observe et peut décider de me convoquer.» La mission s'annonce compliquée, mais pas impossible pour Malcom. Surtout s'il permet à Bordeaux de rester en haut de tableau en championnat.

Selon vous, Malcom peut-il atteindre la sélection brésilienne pour le Mondial 2018 ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.