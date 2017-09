Bayern : comment Ancelotti a géré la polémique Ribéry Romain Rigaux - Actu Allemagne, Mise en ligne: le 15/09/2017 à 11h12 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Pointé du doigt pour son comportement lors de son remplacement face à Anderlecht (3-0) en Ligue des Champions, l'ailier du Bayern Munich, Franck Ribéry, a eu une explication avec Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien revient sur cet incident et assure que le dossier est clos. Ribéry et Ancelotti ont eu une conversation «Je ne comprends pas sa réaction, je dois en parler avec lui.» Après la rencontre de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Anderlecht (3-0), mardi dernier, Carlo Ancelotti ne cachait pas sa surprise concernant la colère de Franck Ribéry lors de son remplacement à la 78e minute par Thomas Müller. Furieux, l'ailier français avait jeté son maillot au moment de regagner son banc. Un comportement qui a fait beaucoup de bruit en Allemagne ces derniers jours. De nombreux suiveurs du club bavarois ont pointé du doigt cet acte, jugeant cela comme un manque de respect envers l'institution bavaroise. Pendant que les médias allemands s'en donnaient à coeur joie, Ancelotti a désamorcé la situation en s'expliquant avec son joueur de 34 ans, comme il l'avait annoncé. Le ton est monté, mais tout est réglé Le coach bavarois le reconnaît, le ton est monté. Mais le dossier est clos après une explication entre hommes. «J'ai parlé avec Franck. C'est un garçon franc et honnête. Avec les personnes honnêtes, tu n'as pas de problèmes. J'étais énervé après le match, lui aussi, le ton est monté et maintenant, tout est fini. On passe à autre chose» , a confié l'Italien à Sport24. Quel a été le discours de l'ancien coach du PSG ? Tout simplement faire comprendre à Ribéry que son coaching était avant tout pour son bienn et non une sanction. «Sur ce coup, je pense que Franck n'a pas compris la raison. Il a pensé que je l'avais changé car il n'avait pas bien joué. Ce n'était pas le cas. Tu changes un joueur à dix minutes de la fin, le match est quasi terminé, et je voulais simplement lui éviter des soucis physiques» , raconte Ancelotti. Un petit malentendu donc. C. Ancelotti - «le joueur ne comprend pas toujours» Encore une fois, Ancelotti prouve qu'il excelle dans la gestion de ses hommes. Même s'il reconnaît que certains joueurs ont parfois du mal à comprendre ses choix : «Un attaquant est plus facile à changer qu'un défenseur. Tu changes un défenseur s'il a un problème physique ou si tu veux vraiment changer la physionomie d'un match. Mais si tu veux attaquer beaucoup, tu ne vas pas mettre 6 attaquants. Et ça, le joueur ne comprend pas toujours.» Un message qui vaut pour beaucoup d'attaquants déçus de sortir. De son côté, Ribéry avait déjà tenté de désamorcer la polémique. «Cela n'a rien à voir avec un manque de respect. Je respecte le club et je respecte les supporters, que j'aime. Dans ce maillot mouillé, je donne tout depuis 10 ans, avec toute mon impulsivité, toute ma soif de gagner» , avait notamment écrit l'ancien Marseillais sur Instagram. Cet épisode sera sans doute bientôt oublié pour les supporters, toujours fans de «Kaiser Franck» malgré ses coups de sang. Que pensez-vous de la gestion de ce cas par Carlo Ancelotti ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





