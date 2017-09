PSG : en colère, le clan Georgen pointe la politique du club

Retenu par le Paris Saint-Germain cet été, Alec Georgen doit se contenter de jouer en National 2 avec la réserve. Son père regrette la gestion du club de la capitale concernant son fils et les jeunes issus du centre de formation.

Georgen évolue avec la réserve du PSG

Depuis l'arrivée des Qataris au Paris Saint-Germain, la priorité est donnée au recrutement de grands joueurs. Au grand dam des jeunes issus du centre de formation qui ont tendance à vouloir partir pour aller chercher du temps de jeu ailleurs. C'était notamment le cas cet été d'Alec Georgen, désireux d'être prêté pour jouer et poursuivre sa progression. Mais il a finalement été retenu par le club de la capitale.

P. Georgen - «c'est bien gentil de s'occuper des Neymar et Mbappé»

Pourtant, le dossier était bouclé entre le latéral droit de 18 ans et Bursaspor. «D'un point de vue financier, Mino Raiola (agent de Georgen, ndlr) avait bouclé le dossier, mais c'est le PSG qui a bloqué. Alec était prêt à partir, il avait même mis son téléphone sur le fuseau horaire de la Turquie» , raconte son père Pascal Georgen dans les colonnes de L'Equipe.

Barré par Daniel Alves et Thomas Meunier, Georgen doit donc évoluer avec la réserve du Paris SG. Le père du jeune défenseur ne s'en cache pas, cette situation ne lui plaît pas du tout. «C'est bien gentil de s'occuper des Neymar et Mbappé, mais, au final, on se retrouve là. Je ne dénigre pas. Alec arrive à une période charnière et ce n'est pas en N2 qu'il va franchir des paliers. A l'échelle de sa carrière, ce n'est pas dramatique mais ce sont six mois perdus dans sa progression» , explique-t-il.

Emery «ne fait pas confiance aux jeunes»

«Il parait que les clubs intéressés n'offraient pas assez de garanties de temps de jeu» , raconte le papa, qui pointe du doigt la politique du club concernant les jeunes. «Rabiot, c'est l'arbre qui cache la forêt. Combien de joueurs sont montés en équipe pro depuis deux ans ?» , s'interroge Pascal Georgen. Rappelons tout de même que Presnel Kimpembe et Alphonse Areola ont fait leur trou en équipe première. «Ils reprochent aux jeunes de partir mais, quand on fait le bilan, Coman (Bayern Munich) joue, Zagado (Dortmund) est titulaire. La situation leur donne raison.»

«Unai Emery ne fait pas confiance aux jeunes, assure le paternel. Je sais bien que c'est complexe, pour lui comme pour le PSG, vu la dimension prise par le club, mais il faut être cohérent. Le club dit qu'il veut mettre l'accent sur la formation et, derrière, pas grand-chose. La passerelle n'existe toujours pas.» Sous contrat jusqu'en 2020, Georgen espère en tout cas pouvoir partir en janvier. «Ça remet en cause notre choix d'avoir prolongé : n'a-t-on pas fait une erreur ? (...) Il faut absolument que sa situation se débloque en janvier» , prévient son père. Tout le monde y trouverait son compte.

