PSG : l'attitude de Neymar fait grincer des dents au Celtic...

Au coeur d'un duel particulièrement musclé avec Anthony Ralston, Neymar a été l'un des acteurs majeurs de la victoire du Paris Saint-Germain face au Celtic Glasgow (5-0) mardi en Ligue des Champions. Agacé par le comportement du Brésilien, Mikael Lustig s'est montré très critique.

Neymar a agacé en Ecosse.

Neymar ne laissera pas un bon souvenir en Ecosse. Auteur d'une belle performance ponctuée d'un but et d'une passe décisive, le Brésilien a activement participé à la victoire du Paris Saint-Germain face au Celtic Glasgow (5-0) mardi en Ligue des Champions. Mais plus que sa prestation, c'est le comportement de l'attaquant qui fait parler...

Lustig très critique envers Neymar

Au coeur d'un duel très musclé avec Anthony Ralston, Neymar s'est distingué en chambrant son jeune adversaire après quelques échanges verbaux entre les deux hommes. Une attitude qui a déjà faire couler beaucoup d'encre (voir article ici). Mais ce n'est pas tout, le défenseur Mikael Lustig s'est chargé de dénoncer le mauvais comportement de l'Auriverde.

«Ce fût comme d'habitude avec Neymar. C'est un incroyable footballeur mais il joue la comédie. Il en fait des tonnes pour que le défenseur soit sanctionné, il plonge. On l'a vu faire et on le reverra le faire. S'il veut être aussi aimé que Messi, il vaut mieux qu'il arrête ça», a déploré devant les médias le Suédois, qui n'est pas forcément le plus objectif pour parler de Neymar après un gros accrochage avec lui en décembre 2016.

Et pourtant, le Brésilien a également fait un beau geste...

Avec ces événements, l'ancien joueur du FC Barcelone a été particulièrement critiqué en Ecosse, où il a été pris en grippe par les supporters du Celtic. Et pourtant, le joueur le plus cher de l'histoire du football a réalisé un magnifique geste en marge de cette rencontre. L'attaquant du PSG a en effet remis son maillot de la partie à la fondation Marina Dalglish, du nom de l'épouse de l'ancien attaquant du club victime d'un cancer du sein. La tunique de Neymar sera mise aux enchères dans les semaines qui viennent. Une superbe initiative suffisante pour améliorer son image du côté de Glasgow ?

