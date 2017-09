OM : après le Barça, c'est le Real qui surveille Lopez !

A seulement 19 ans, le milieu de terrain Maxime Lopez s'est imposé comme un élément important à l'Olympique de Marseille. Déjà annoncé la semaine dernière dans le viseur du FC Barcelone, l'espoir français plaît également au Real Madrid.

Après une belle seconde partie de saison en 2016-2017, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille Maxime Lopez peine à confirmer avec un début d'exercice mitigé. Malgré tout, son potentiel reste évident et son talent a d'ores et déjà tapé dans l'oeil de plusieurs cadors européens. La semaine dernière, le FC Barcelone était annoncé très intéressé par les services du Marseillais. Mais le club catalan n'est pas le seul cador espagnol à surveiller le jeune talent de la formation phocéenne...

Le Real attentif pour Lopez !

En effet, d'après les informations du quotidien ibérique Sport, le Real Madrid reste très attentif à la situation de l'espoir français. Ce n'est pas forcément une surprise puisque le coach madrilène Zinédine Zidane avait encensé Lopez en mars dernier. «Quelque part, il fait un petit peu partie de la famille. Je le connais depuis très longtemps», avait commenté le technicien français.

«Il a toujours eu ce talent naturel exceptionnel à son âge et pour son gabarit. (…) C'est vraiment époustouflant ce qu'il fait, pas simplement à son âge, parce que l'âge aujourd'hui ne veut plus rien dire, mais c'est surtout la personnalité qu'il a dans son jeu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui court beaucoup, mais c'est quelqu'un qui joue beaucoup et qui fait jouer les autres aussi. Donc ça ne me surprend pas, c'est bien», avait apprécié Zidane. De quoi promettre une belle bataille entre le Real et le Barça pour Lopez ?

Garcia a réalisé une mise au point...

Malgré tout, sauf offre mirobolante, l'OM n'a pas l'intention de laisser filer le jeune homme de 19 ans. Récemment prolongé jusqu'en juin 2021, Lopez incarne l'avenir du club olympien comme l'a fait savoir Rudi Garcia devant les médias la semaine dernière. «Max est au coeur du projet de l'OM. Il fait partie de nos jeunes joueurs, et nous on veut bâtir avec eux, donc on a tout intérêt à garder ces joueurs-là. On veut construire autour de lui», a assuré le coach marseillais. Pour résister au Barça et au Real, Marseille devra avoir les reins solides.

