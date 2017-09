PSG : le trio Mbappé-Cavani-Neymar envoie un message fort !

Le Paris Saint-Germain s'est imposé contre le Celtic Glasgow (5-0) mardi soir en Ligue des Champions grâce à quatre buts de son nouveau trio offensif composé de Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Neymar. Ces trois-là vont être redoutables...

Ces trois-là semblent faits pour s'entendre

Le FC Barcelone avait sa MSN, le Real Madrid a sa BBC, certains donnent déjà à l'attaque du Paris Saint-Germain le nom de MCN. Si cette fois il n'y a pas de relation avec le nom d'une grande compagnie, le talent est en revanche comparable. Mardi soir, Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Neymar ont fait souffrir le Celtic Glasgow (5-0) en Ligue des Champions.

Associé pour la deuxième fois cette saison, après le succès à Metz (5-1) vendredi, le trio offensif du Paris SG a inscrit huit des dix derniers buts du PSG ! Au Celtic Park, la copie rendue est la même qu'à Saint-Symphorien avec un doublé de Cavani et un but chacun pour Mbappé et Neymar. Dans le jeu, en revanche, c'était beaucoup mieux.

Un trio plus équilibré et redoutable

Si les trois joueurs avaient eu tendance à se marcher dessus lors de leur première association, les rôles étaient mieux définis en Ecosse. Neymar a été très influent à gauche et il a ouvert des brèches immenses dans la défense, Cavani a tenu son rôle de finisseur dans la surface, Mbappé a parfois permuté avec l'Uruguayen et il a repiqué dans l'axe mais il est resté généralement assez proche de son aile droite pour faire la différence sur ses accélérations.

Difficile de ne pas être séduit par ce trio offensif qui donne le sentiment de pouvoir faire la différence à n'importe quel moment dans la rencontre. Les défenseurs vont être nombreux à souffrir cette saison, et les adversaires du Paris SG en championnat peuvent s'attendre à des moments compliqués. Est-ce que ces trois hommes permettront au PSG de remporter la Ligue des Champions cette saison ? Il est trop tôt pour le dire, et un sacre en C1 dépend de nombreux paramètres, mais l'équipe est mieux armée qu'elle ne l'a jamais été pour cet objectif.

Des coéquipiers sous le charme

Dans les rangs parisiens, on savoure. «Ce sont des joueurs exceptionnels, on a de la chance de les avoir ici. Ils peuvent décider du match à n'importe quel moment» , a lancé Marco Verratti après la rencontre. «C'est facile de jouer avec eux. On leur donne le ballon, ils font le reste. On se contente d'équilibrer l'équipe» , explique Adrien Rabiot. «Ils ont démontré qu'ils avaient beaucoup de qualités, l'un jouait pour l'autre, c'était ce qui importait. Les trois ont marqué et sont contents, et nous derrière, on est content pour eux» , s'est réjoui Thiago Silva.

Et qu'en pensent les principaux intéressés ? «Ça ne fait que commencer. Les choses se passent bien et on espère qu'on va continuer à bien s'entendre. Neymar et Mbappé sont de grands joueurs. Ça motive les coéquipiers, l'équipe» , a lancé Cavani. Neymar, lui, se régale avec Mbappé : «C'est un plaisir de jouer avec des grands joueurs, même si Kylian est jeune, c'est un grand joueur. Il a encore une grande marge de progression donc je suis très heureux de jouer avec lui» , a commenté le Brésilien. Malgré tous ces sourires, ce PSG est bien plus terrifiant...

Que pensez-vous de l'association Mbappé-Cavani-Neymar ? Est-ce le meilleur trio offensif d'Europe ?