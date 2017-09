Ligue des Champions : une revanche à prendre, le duel Dembélé-Matuidi... Présentation et compos probables de Barça-Juve

Eliminé par la Juventus Turin la saison dernière en quart de finale, le FC Barcelone reçoit la Vieille Dame ce mardi (20h45) pour le choc de cette 1ère journée de Ligue des Champions. Les recrues françaises Ousmane Dembélé et Blaise Matuidi devraient débuter de part et d'autre.

Ousmane Dembélé a séduit pour sa première apparition au Barça.

C'est LE choc de cette 1ère journée de Ligue des Champions. Seulement cinq mois après leur précédente confrontation en match officiel, le FC Barcelone et la Juventus Turin se retrouvent au Camp Nou ce mardi (20h45) dans le groupe D.

Côté catalan, l'heure sera à la revanche face au bourreau de la saison passée qui l'avait éliminé dès les quarts de finale. A l'aller, les Bianconeri avaient surclassé les Blaugrana 3-0 avant de tenir le 0-0 à l'extérieur au retour.

Le Barça n'a pas oublié

Depuis, en plus d'un match amical aux Etats-Unis en juillet (2-1 pour les Espagnols), le mercato est passé par là avec un départ majeur à signaler de chaque côté (Neymar au Barça, Leonardo Bonucci à la Juve), mais le vice-champion d'Espagne n'a rien oublié.

«Nous ne nous sommes toujours pas remis de notre élimination la saison passée», a reconnu le nouvel entraîneur catalan, Ernesto Valverde, qui a refusé de révéler s'il allait offrir sa première titularisation à l'ailier Ousmane Dembélé. Recruté pour 105 millions d'euros, plus 42 M€ de bonus éventuels afin de remplacer Neymar, le Français a réussi ses débuts en adressant une passe décisive pour Luis Suarez après son entrée en jeu samedi contre l'Espanyol (5-0), récoltant les éloges de la presse et de ses coéquipiers, dont Lionel Messi. Mais pour le gardien catalan, Marc-André ter Stegen, mieux vaut préserver le Tricolore.

Dembélé prêt à enchaîner ?

«Je pense qu'il se sent bien. Je crois néanmoins qu'il a besoin de quelques jours de plus pour s'intégrer parfaitement au groupe», a estimé le portier allemand en conférence de presse. «On veut qu'il se sente à l'aise sur le terrain afin qu'il démontre toutes ses qualités.» S'il est aligné, le transfuge du Borussia Dortmund croisera la route d'un joueur qu'il a bien appris à connaître chez les Bleus et qui a comme lui changé d'air et de pays cet été : Blaise Matuidi.

Le milieu de terrain a marqué des points samedi pour sa première titularisation face au Chievo Vérone (3-0). Et avec les absences sur blessure de Sami Khedira et Claudio Marchisio, l'ancien Parisien dispose quasiment d'une place de titulaire assurée pour ce choc entre deux équipes qui ont parfaitement débuté leur championnat respectif (9 points et une place de leader après 3 journées). Prometteur !

Les équipes probables :

FC Barcelone : ter Stegen - Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba – Rakitic, Busquets, Iniesta - Messi, Suarez, Dembélé.

Juventus Turin : Buffon – Barzagli, Benatia, Rugani, Alex Sandro - Pjanic, Matuidi – Douglas Costa, Dybala, Sturaro - Higuain.

Quel est votre pronostic pour ce match ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.