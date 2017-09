PSG : la gestion des gardiens, Barthez pas du tout convaincu

Pas du tout convaincant depuis le début de la saison, Alphonse Areola a relancé une énième fois le débat sur les gardiens au Paris Saint-Germain. Alors que Kevin Trapp se tient prêt à lui chiper sa place, Fabien Barthez n'apprécie pas la gestion réalisée par Unai Emery concernant ses portiers.

Areola et Trapp se disputent une place de titulaire au PSG.

Cela devient un problème récurrent au Paris Saint-Germain. Malgré son année 2017 solide, Kevin Trapp (27 ans), qui avait retrouvé sa place de titulaire lors de la seconde partie de la saison passée, a, sans explication, été relégué sur le banc de touche en début d'exercice.

Problème, Alphonse Areola (24 ans), qui restait sur des prestations catastrophiques en fin d'année 2016, ne rend pas à Unai Emery la confiance qu'il place en lui. A Metz (5-1), le Parisien s'est une nouvelle fois incliné sur la seule tentative cadrée adverse, se distinguant notamment avec une boulette qui aurait pu coûter cher à son équipe.

Pour Barthez, Emery est fautif

Pour Fabien Barthez, le premier responsable de la fébrilité des gardiens franciliens, c'est bien l'entraîneur espagnol. Selon le champion du monde 1998, l'absence de hiérarchie claire met en difficulté Areola et Trapp. «Quand tu es gardien, la concurrence, c'est toi-même, pas les autres. Pour moi, tu ne peux pas dire "Vous êtes deux numéros 1". La concurrence, je suis contre. Le gardien ne sait pas où il va, il a du mal à progresser. Ça fragilise les deux gardiens, mais aussi l'équipe. Tu as des défenseurs qui sont devant toi, avec des affinités. Il te faut du feeling avec eux» , a estimé Barthez pour le quotidien Le Parisien.

Une situation embarrassante selon l'ex-Bleu. A tel point que lui non plus ne sait pas qui des deux gardiens il choisirait pour occuper la place de numéro 1 sur le long terme. «Une préférence entre Areola et Trapp ? Chacun a ses qualités et ses défauts. Il faut qu'ils restent eux-mêmes. Je n'ai pas spécialement de préférence. Tous les deux ont encore besoin de travailler, de progresser, de faire des matchs» , a poursuivi l'homme de 46 ans.

Trapp à Glasgow ?

Si Emery avait attendu la trêve pour inverser les rôles la saison passée, le coach parisien pourrait s'y prendre bien plus tôt durant cet exercice. En effet, L'Equipe révélait dimanche que l'Espagnol pourrait aligner Trapp face au Celtic Glasgow mardi (20h45), lors de la 1ère journée de la phase de poules de la Ligue des Champions.

Une information peu surprenante au regard de la fébrilité chronique d'Areola ces derniers mois. Reste à savoir si l'Allemand, en cas de titularisation et de bonne prestation, parviendra à convaincre définitivement Emery ou s'il pourrait uniquement s'agir d'une simple rotation entre les différentes compétitions.

