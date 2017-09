Real : en mal de Ronaldo, Zidane va aussi devoir se passer de Benzema...

Accroché par Levante samedi en Liga (1-1), le Real Madrid a concédé un second match nul consécutif à la maison. Encore privés de Cristiano Ronaldo (suspendu) pour la prochaine journée, les Merengue vont également devoir faire sans Karim Benzema, sorti sur blessure et out pour un mois.

Benzema et Ronaldo vont devoir patienter pour rejouer ensemble...

Petit coup de mou pour le Real Madrid. Intraitable au cours des derniers mois et auteur d'un excellent début de saison matérialisé par les sacres en Supercoupe d'Europe puis en Supercoupe d'Espagne, la Maison Blanche vient d'enregistrer deux contre-performances coup sur coup.

Déjà accroché par Valence (2-2) avant la trêve internationale, les Merengue ont enchaîné un second match nul consécutif à domicile en Liga samedi contre Levante (1-1). Cette fois sans la manière… Provisoirement 5e, le champion d'Espagne en titre laisse le FC Barcelone prendre 4 points d'avance en tête après 3 journées.

Un air de déjà-vu…

Bien sûr, la situation n'a rien d'alarmante, mais s'il veut éviter de revivre la petite crise automnale de la saison passée (4 nuls consécutifs toutes compétitions confondues en septembre-octobre 2016), l'entraîneur Zinédine Zidane doit rapidement trouver des solutions. Malheureusement pour lui, le technicien français devra encore se passer de l'attaquant Cristiano Ronaldo (32 ans) lors de la prochaine journée puisque le Portugais purgera le dernier de ses 5 matchs de suspension dimanche prochain contre la Real Sociedad.

«On a besoin que Cristiano revienne avec nous pour marquer des buts», désespérait le latéral gauche français Théo Hernandez samedi. «On n'a pas le choix, il ne va pas jouer encore un match en championnat», lui a fait écho ZZ en conférence de presse. «On sait le joueur qu'il est, mais quand il n'est pas là il faut trouver la solution autrement. On a eu des occasions pour marquer aujourd'hui sans ça.»

Benzema, la tuile…

Entretemps, le champion du monde 1998 pourra au moins compter sur le quadruple Ballon d'Or pour l'entrée en lice en Ligue des Champions contre l'APOEL Nicosie mercredi (20h45). Mais les malheurs s'accumulent pour le Real et alors que se profile le retour de Ronaldo, il va falloir composer avec une autre absence majeure, celle de Karim Benzema (29 ans).

Sorti sur blessure à la 29e minute de jeu samedi, l'attaquant souffre d'une lésion musculaire à la cuisse droite. Selon le quotidien espagnol Marca, l'ancien Lyonnais devrait manquer au moins un mois de compétition. Un coup dur quand on connaît l'importance du Français dans le collectif madrilène. Mais avec un Gareth Bale à relancer, un Isco toujours aussi précieux, un Marco Asensio déchaîné et un Lucas Vazquez auteur de l'égalisation samedi, Zidane dispose de plusieurs atouts pour parvenir à combler les absences de ses cadres habituels... et relancer la machine !

