Barça : une Marseillaise revisitée, une passe décisive lors d'une manita... Les débuts rêvés de Dembélé !

Pour sa première apparition sous les couleurs du FC Barcelone, Ousmane Dembélé a participé au festival de son équipe contre l'Espanyol Barcelone (5-0) en délivrant une passe décisive. Bien accueilli par le public, le Français a même eu le droit à une Marseillaise revisitée en son honneur.

Ousmane Dembélé, des débuts parfaits à Barcelone.

C'était une soirée tout simplement parfaite pour Ousmane Dembélé ! Recruté cet été en provenance du Borussia Dortmund pour 105 millions d'euros, plus 42 millions d'euros de bonus, l'ailier a réalisé ses premiers pas sous les couleurs du FC Barcelone. Entré en jeu à la 68e minute dans un contexte favorable, l'ancien Rennais a ainsi participé au festival des Blaugrana face à l'Espanyol (5-0) pour le compte de la 3e journée de Liga.

Le superbe accueil du Camp Nou !

Mais avant même de fouler véritablement la pelouse du Camp Nou, Dembélé a eu le droit à un superbe accueil de la part des supporters catalans. Au moment de son entrée en jeu, l'ailier tricolore a eu l'honneur d'être acclamé par les socios, mais aussi d'entendre une Marseillaise revisitée avec son nom !

«Je me suis senti bien. J'ai eu de bonnes sensations, dans un super stade avec un super public. C'est une belle victoire», a apprécié le Français au micro de la chaîne du Barça. Après un tel accueil de la part du peuple blaugrana, Dembélé ne pouvait pas se louper. Et ça tombe bien, le Tricolore a d'ores et déjà marqué des points...

Et en plus, Dembélé régale

Lancé dans le grand bain par Ernesto Valverde dans un contexte très favorable (3-0 à ce moment du match), le jeune talent de 20 ans a profité des espaces laissés par les défenseurs adverses pour se régaler. Multipliant les courses, Dembélé a été récompensé de ses efforts en délivrant un véritable caviar à Luis Suarez sur le dernier but de son équipe. «J'ai vu que Luis Suarez faisait une belle course au second poteau. Il était tout seul et j'ai réussi à lui mettre le ballon», a raconté le Français.

Souhaitant protéger son nouveau joueur, le technicien espagnol a tout de même apprécié ses débuts. «J'ai apprécié ses premiers pas. L'idée, c'est qu'il apprenne à connaître ses partenaires en gagnant des minutes sur le terrain. Je l'ai vu à son avantage, c'est un joueur avec une grande confiance. Le vestiaire l'a bien accueilli, ses coéquipiers savent qu'il est jeune, avec de grandes qualités, mais que c'est aussi le joueur le plus cher de l'histoire du Barça», a rappelé Valverde. La pression sera énorme autour de Dembélé, à lui de se montrer à la hauteur des attentes.

La Marseillaise revisitée pour Dembélé

Les Socios du Barça on trouvait un chant pour Dembélé, au rythme de la marseillaise ?? pic.twitter.com/2dAQPt5qr2 — Dembélé FR ?? (@TeamDembele) 9 septembre 2017

