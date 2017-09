Real : Mbappé, Neymar, Ronaldo... Les vérités de Florentino Perez Romain Rigaux - Actu Espagne, Mise en ligne: le 08/09/2017 à 15h37 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a évoqué l'actualité du dernier mercato, et notamment les transferts au Paris SG de Neymar et de Kylian Mbappé. Mais il est aussi revenu sur la colère de Cristiano Ronaldo. Florentino Perez et le Real n'ont pas fait de folie cet été Habituellement, le Real Madrid est l'un des agitateurs du mercato. Cet été, en revanche, le club merengue s'est montré assez calme en déboursant 44 millions d'euros pour Theo Hernandez et Dani Ceballos. L'addition aurait pu être plus élevée puisque le champion d'Europe et d'Espagne en titre a longtemps été annoncé sur les rangs pour accueillir Kylian Mbappé, finalement parti au Paris Saint-Germain. Mbappé, un danger pour le vestiaire ? Dans un entretien accordé à la Cadena Ser, le président du Real, Florentino Perez, évoque «des contacts» avec l'attaquant français mais il estime le choix du joueur finalement logique. «Au final, il s'est produit quelque chose d'assez normal : Mbappé est de Paris et il a voulu le PSG» , déclare le patron de la Casa Blanca. Mais les Madrilènes auraient-ils payé 180 millions d'euros pour Mbappé ? A en croire son président, le Real avait l'argent, mais pas vraiment l'envie de le faire. «Je ne sais pas si c'était le moment de le recruter maintenant et ainsi perturber ce que nous avons déjà, a-t-il d'abord expliqué. On peut acheter pour 180 ou 200 millions d'euros mais en l'état actuel, cela nous perturberait plus que ça nous aiderait. Si nous apportons quelque chose qui peut perturber l'ambiance du vestiaire, ce ne serait pas bon.» On le sait, Zinedine Zidane n'a pu garantir une place de titulaire au néo-Parisien en raison de la présence de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Gareth Bale. C'est la raison pour laquelle le PSG a pris le dessus lorsque Mbappé a finalement décidé de quitter Monaco. On comprend par les propos de Perez que le Real n'a pas voulu chambouler l'harmonie du vestiaire en offrant un statut important à Mbappé pour le convaincre de venir. Cette nouvelle concurrence n'aurait pas été forcément bien perçue dans un vestiaire qui vit bien. On peut imaginer aussi que certains n'auraient pas apprécié de voir débarquer un gamin de 18 ans avec le statut de joueur le plus cher du club... Dans un vestiaire de stars, il faut savoir gérer les egos. Le Real n'aurait pas dépensé 222 M€ pour Neymar Perez a aussi évoqué le départ de Neymar à Paris. «Le Real Madrid ne paiera pas 222 M€ pour un joueur, a-t-il assuré. Ce que je sais, c'est que le PSG les a payés pour Neymar et qu'il joue désormais à Paris.» Pas vraiment une mauvaise nouvelle pour le Real qui voit ainsi le FC Barcelone perdre l'un de ses meilleurs atouts. Cela n'a pas empêché les Merengue de mettre la pression sur l'UEFA pour l'ouverture d'une enquête concernant les comptes du Paris SG... Ronaldo «en colère» , mais «heureux» Enfin, Perez est revenu sur l'épisode des menaces de Ronaldo. La superstar portugaise a fait parler d'elle cet été avec des rumeurs concernant un départ suite à l'enquête pour fraude fiscale dont il fait l'objet. Comme on s'y attendait, CR7 est resté. Et son président tient à dédramatiser cet épisode. «Je ne sais pas ce qui s'est passé... Il était en colère à cause de ce problème fiscal, mais il ne voulait pas partir. Il a dit qu'il était très heureux ici. Tout a été oublié quand il est parti en vacances» , a-t-il assuré. L'entourage de Ronaldo a néanmoins continué d'entretenir le suspense en fin de mercato alors que le Real aurait refusé d'augmenter son salaire à 40 millions d'euros par an. Que pensez-vous des propos de Florentino Perez ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





