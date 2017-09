Le TOP 20 des plus gros achats de l'histoire de la Ligue 1 Damien Da Silva - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 08/09/2017 à 14h13 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Le Paris Saint-Germain a encore frappé fort cet été avec les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé. Le Brésilien et le Français sont désormais les deux joueurs les plus chers de la Ligue 1, devant Edinson Cavani. Dans le Top 20 des plus gros achats de l'histoire de la L1, les deux autres nouveautés sont des Monégasques... Neymar et Mbappé, le duo le plus cher de la L1. Le Paris Saint-Germain domine les débats en Ligue 1 ! Avec les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé, le club de la capitale a placé deux joueurs supplémentaires dans le Top 20 des plus gros achats de l'histoire de la Ligue 1. Avec 16 éléments pour le PSG et 5 pour l'AS Monaco au total (il y a des égalités donc 22 joueurs dans ce Top), les deux formations écrasent ce bilan avec notamment la mainmise sur les seize premières positions ! C'est simple, il n'y a qu'une seule autre équipe représentée dans ce classement avec un joueur : l'Olympique de Marseille. Avec les mouvements effectués cet été, l'avant-centre argentin Lisandro Lopez (du FC Porto à Lyon en 2009 pour 24 M€) est le seul à être évincé de ce Top 20. 1. Neymar, du FC Barcelone au Paris SG, 222 millions d'euros (2017) Cet été, Neymar a littéralement enflammé le mercato ! Longtemps jugé impossible, son transfert vers le Paris Saint-Germain a finalement bien eu lieu et a été un événement marquant sur l'ensemble de la planète. Recruté pour le montant de sa clause libératoire, fixée à 222 millions d'euros, en provenance du FC Barcelone, l'international brésilien est ainsi devenu le joueur le plus cher de l'histoire et donc de la Ligue 1. Quel énorme coup pour le PSG ! 2. Kylian Mbappé, de l'AS Monaco au Paris SG, 180 millions d'euros (2017) Et voici l'autre énorme transaction du PSG cet été. L'attaquant Kylian Mbappé a finalement repoussé les avances du Real Madrid ou encore de Manchester City pour rejoindre le club de la capitale. Et même si ce deal entre le PSG et l'AS Monaco est un prêt avec une option d'achat non obligatoire de 180 millions d'euros, nous avons décidé de placer Mbappé à cette 2e place. Pourquoi ? Car cette OA n'est qu'une simple ruse pour contourner le fair-play financier de l'UEFA... 3. Edinson Cavani, de Naples au Paris SG, 64 millions d'euros (2013) Recruté en provenance de Naples pour 64 millions d'euros en 2013, Edinson Cavani a perdu son statut de numéro 1 de ce classement cet été ! Libéré l'an dernier de la présence de Zlatan Ibrahimovic, l'Uruguayen s'est imposé comme un titulaire indiscutable à la pointe de l'attaque du Paris Saint-Germain. Avec Neymar et Kylian Mbappé, le buteur risque de former un trio redoutable. 4. Angel Di Maria, de Manchester United au Paris SG, 63 millions d'euros (2015) C'était le gros coup de l'été pour la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain en 2015 ! Tout proche du précédent record de Cavani, Angel Di Maria avait rejoint le PSG en provenance de Manchester United pour 63 millions d'euros. En deux ans, l'Argentin n'a pas totalement convaincu sous les couleurs parisiennes en étant notamment décevant dans les grands matchs. Les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé devraient le pousser sur le banc... 5. David Luiz, de Chelsea FC au Paris SG, 49,5 millions d'euros (2014) Dès le début du mercato d'été 2014, David Luiz a quitté Chelsea pour le PSG et un contrat de quatre ans. Initialement estimé à 45 millions d'euros, le montant du transfert serait finalement de 49,5 millions d'euros, plus 10 millions de bonus éventuels. Après deux années au sein du club de la capitale, le Brésilien est reparti chez les Blues pour environ 40 millions d'euros. 6. James Rodriguez, du FC Porto à l'AS Monaco, 45 millions d'euros (2013) En 2013, l'AS Monaco réalisait un premier gros coup sur le marché des transferts en s'offrant le prometteur Colombien James Rodriguez pour 45 millions d'euros. L'attaquant du FC Porto a signé un contrat de cinq ans avec le club de la Principauté. Un an plus tard avec le nouveau projet de l'ASM, il partait pour 80 millions d'euros au Real Madrid. 7. Radamel Falcao, de l'Atletico Madrid à l'AS Monaco, 43 millions d'euros (2013) De retour en Ligue 1, l'AS Monaco a officialisé le 31 mai 2013 l'arrivée de Radamel Falcao sur le Rocher. Initialement estimée à 60 millions d'euros, cette transaction a finalement coûté 43 millions d'euros au club de la Principauté, qui a convaincu l'Atletico Madrid de lui céder son attaquant. Le Colombien s'est engagé pour cinq ans avec l'ASM, pour un salaire net annuel de 14 millions d'euros. Depuis, il a été prêté sans succès à Manchester United en 2014-2015 et à Chelsea en 2015-2016 avant de revenir retrouver un excellent niveau sur le Rocher. Capitaine de Monaco, Falcao a donné un nouveau souffle à sa carrière. 8. Thiago Silva, du Milan AC au Paris SG, 42 millions d'euros (2012) Présenté comme l'un des meilleurs défenseurs du monde, si ce n'est le meilleur, Thiago Silva a quitté le Milan AC l'été 2012 pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Montant de l'opération : 42 millions d'euros (plus 7 de bonus). Carlo Ancelotti tenait là le grand défenseur central qu'il désirait tant. Le Brésilien n'a pas mis longtemps à confirmer son statut et reste, 5 ans plus tard, l'un des patrons d'Unai Emery. 9. Javier Pastore, de Palerme au Paris SG, 42 millions d'euros (2011) Durant l'été 2011, le PSG change de propriétaire. Avec l'arrivée des Qataris au pouvoir, le club de la capitale parvient à s'offrir Javier Pastore pour 42 millions d'euros. Après des débuts en fanfare, l'Argentin est rapidement rentré dans le rang. Cette année, le milieu offensif va devoir se battre face à une énorme concurrence pour disposer d'un temps de jeu intéressant. 10. Julian Draxler, de Wolfsbourg au Paris SG, 40 millions d'euros (2017) L'hiver dernier, le Paris Saint-Germain a réalisé un joli coup en mettant la main sur l'ailier Julian Draxler en provenance de Wolfsbourg. En difficulté et malheureux chez les Loups, l'international allemand a réalisé une belle seconde partie de saison sous les couleurs du club de la capitale. Malheureusement pour lui, l'énorme concurrence au PSG lors de cet exercice 2017-2018 risque de freiner sa progression. 11. Lucas Moura, du FC Sao Paulo au Paris SG, 40 millions d'euros (2012) Si le Paris Saint-Germain et le FC Sao Paulo s'entendent pour un transfert estimé à 40 millions d'euros, hors bonus, au cours de l'été 2012, Lucas Moura ne posera les pieds en France qu'en janvier dernier 2013. Pas épargnée par les blessures, la pépite brésilienne n'a pu faire l'étalage de son talent qu'en de rares occasions. Malgré quelques fulgurances, il tarde à confirmer tout son potentiel... 12. Nicolas Anelka, du Real Madrid au Paris SG, 34,5 millions d'euros (2000) En 2000, le Paris Saint-Germain fait revenir un enfant de la maison au bercail : Nicolas Anelka, alors au Real Madrid. Montant de l'opération : 34,5 millions d'euros. Un an et demi seulement après son arrivée, l'attaquant, prêté à Liverpool, quitte à nouveau le club francilien. 13. Grzegorz Krychowiak, du FC Séville au Paris SG, 33,6 millions d'euros (2016) Un véritable flop pour le Paris Saint-Germain ! Homme de base d'Unai Emery au FC Séville, le milieu de terrain Grzegorz Krychowiak avait été recruté sur la demande du technicien espagnol à l'été 2016 pour 33,6 millions d'euros. Le passage du Polonais à Paris a été un énorme échec avec des performances catastrophiques. Indésirable, il a été prêté à WBA lors du dernier mercato... 14. Marquinhos, de l'AS Rome au Paris SG, 31,4 millions d'euros (2013) Le défenseur central de l'AS Rome, Marquinhos s'est engagé mi-juillet 2013 en faveur du Paris Saint-Germain. Le Brésilien a paraphé un contrat de cinq ans après avoir passé la traditionnelle visite médicale qui a notamment pris un peu plus de temps que prévu à cause de petites anomalies constatées sur son corps. Le montant du transfert est estimé à 31,4 millions d'euros plus 3 de bonus. Marquinhos a hérité du numéro 5 sur son maillot et représente l'avenir du PSG en défense. 15. Gonçalo Guedes, de Benfica au Paris SG, 30 millions d'euros (2017) Encore un raté pour le Paris Saint-Germain... Considéré comme un joueur très prometteur au Portugal, l'ailier Gonçalo Guedes a été signé pour 30 millions d'euros l'hiver dernier en provenance du Benfica Lisbonne. Peu utilisé sur la seconde partie de la saison 2017-2018, le Portugais a pris la direction du FC Valence en prêt cet été car la concurrence s'annonce trop importante à son poste à Paris. . Keita Baldé, de la Lazio Rome à l'AS Monaco, 30 millions d'euros (2017) Confronté au départ de Kylian Mbappé pour le Paris Saint-Germain cet été, Monaco a frappé fort en s'attachant les services de l'ailier Keita Baldé. Brillant l'an dernier avec la Lazio Rome et courtisé par des cadors italiens, le Sénégalais a été finalement recruté pour 30 millions d'euros par le club de la Principauté. Une belle pioche en perspective ? 17. Dimitri Payet, de West Ham à l'Olympique de Marseille, 29,3 millions d'euros (2017) Après un long bras de fer avec West Ham durant tout le mois de janvier, le milieu offensif Dimitri Payet a finalement réalisé son retour à l'Olympique de Marseille pour 29,3 millions d'euros. Un transfert record pour le club phocéen, qui voulait marquer le coup pour le lancement du projet ambitieux de Frank McCourt. L'international français incarne donc les ambitions de l'OM. 18. Ezequiel Lavezzi, de Naples au Paris SG, 26 millions d'euros (2012) C'est la première des stars recrutées par le Paris Saint-Germain lors de l'été 2012. Pour Ezequiel Lavezzi, le club de la capitale n'a pas hésité à sortir 26 millions d'euros de ses caisses, hors bonus. Après 4 années mitigées au PSG, l'ailier s'est envolé pour l'Hebei China Fortune en 2016. 19. Layvin Kurzawa, de l'AS Monaco au Paris SG, 25 millions d'euros (2015) Après le départ de Lucas Digne en prêt à l'AS Roma, le Paris Saint-Germain a longtemps cherché son successeur. Grande priorité du club de la capitale, Layvin Kurzawa a finalement rejoint Paris pour 25 millions d'euros après l'élimination de l'AS Monaco en Ligue des Champions en 2015. Sous contrat jusqu'en 2020 avec le PSG, le latéral gauche doit désormais s'imposer après le départ en retraite de Maxwell. . Joao Moutinho, du FC Porto à l'AS Monaco, 25 millions d'euros (2013) En même temps que le Colombien James Rodriguez, l'AS Monaco s'offrait l'international portugais Joao Moutinho pour 25 millions d'euros. Convoité aussi par Tottenham et Chelsea notamment, le milieu de terrain du FC Porto a préféré signer un contrat de cinq ans avec le club de la Principauté. Toujours présent sur le Rocher, le Portugais rend de précieux services à Leonardo Jardim. . Youri Tielemans, d'Anderlecht à l'AS Monaco, 25 millions d'euros (2017) Afin d'anticiper le départ de Tiémoué Bakayoko vers Chelsea, l'AS Monaco a rapidement jeté son dévolu sur Youri Tielemans pour 25 millions d'euros. Très prometteur sous les couleurs d'Anderlecht, l'international belge devra confirmer son potentiel au sein du club de la Principauté pour passer un cap dans sa carrière. Une future énorme vente pour le champion de France en titre ? . Jesé, du Real Madrid au Paris SG, 25 millions d'euros (2016) Un autre flop dans l'histoire récente du Paris Saint-Germain. Acheté pour 25 millions d'euros au Real Madrid lors de l'été 2016, l'ailier Jesé ne s'est pas imposé lors de ses six premiers mois au sein du club de la capitale. Prêté sans succès à Las Palmas lors de la seconde partie de la saison 2016-2017, l'international ibérique a été encore cédé temporairement à l'occasion de cet exercice en étant envoyé à Stoke City. Vos réactions après la lecture de ce classement ? 