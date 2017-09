Nice : fini la polémique Barça, Seri et ses dirigeants ont fait la paix !

Très affecté par son transfert avorté au FC Barcelone, le milieu de terrain de l'OGC Nice Jean Michaël Seri en a voulu à ses dirigeants. Mais l'Ivoirien a enterré la hache de guerre après une explication avec son président Jean-Pierre Rivère, jeudi.

Seri s'est rabiboché avec ses dirigeants.

Ce fut l'un des feuilletons de l'été du côté de l'OGC Nice. Fort d'une saison 2016-2017 exceptionnelle, Jean Michaël Seri a tapé dans l'oeil du FC Barcelone. Annoncé tout proche des Blaugrana, le milieu de terrain de 26 ans a vu son transfert capoter dans la dernière ligne droite.

Même si on sait aujourd'hui que la volte-face du staff technique catalan se trouve à l'origine de ce revirement, l'Ivoirien en a dans un premier temps voulu aux dirigeants azuréens qu'il a jugés trop gourmands et qu'il a cartonnés dans une interview accordée au Mundo Deportivo (voir ici). Mais la tension est retombée jeudi lorsque l'Eléphant, de retour de sélection, a eu une franche discussion avec son président Jean-Pierre Rivère.

L'interview, Rivère accuse l'entourage du joueur

«J'ai rencontré "Mika" pour la première fois depuis ce qu'il s'est passé. Au-delà de ses qualités footballistiques, c'est vraiment un bon garçon et quelqu'un de très respectueux», a souligné le dirigeant niçois sur les ondes de RMC. «Aujourd'hui, il a compris clairement qu'il n'a pas été leur 1er choix, que les dirigeants barcelonais ont fait des choix techniques et financiers sur d'autres joueurs et qu'il n'y avait pas eu de problème de discussions avec Nice.»

Le boss azuréen a même démenti les propos attribués à Seri par la presse catalane. «On lui a prêté des propos dans la presse qui ne sont pas les siens. Ça vient peut-être de son entourage, qui raconte n'importe quoi. (…) Avec Julien Fournier (directeur général du Gym, ndlr), quand on donne une parole, elle vaut beaucoup plus qu'un écrit. Je n'aurais jamais pu dire à un joueur : "Tu ne pars pas au Barça parce qu'on veut plus sur ton transfert". Heureusement que les dirigeants du Barça se sont expliqués. Mais on en a pris plein la gueule pendant quelques jours.»

Favre n'a aucun doute

Ce dossier refermé, les Aiglons espèrent désormais compter sur leur métronome pour remonter la pente après un été chaotique (élimination en barrages de la Ligue des Champions et 17e place en Ligue 1). Selon l'état de forme de Seri après ces échéances internationales, l'entraîneur Lucien Favre pourrait le relancer samedi (17h) pour le derby contre Monaco en championnat.

«Il a pris un coup derrière la tête, c'est plus que logique. (…) Digérer va prendre un certain temps mais je pense qu'il va tout de suite se remettre dans la compétition parce qu'il y a pire», a soutenu le technicien suisse devant la presse. «Il va se remettre d'aplomb et aider l'équipe comme il l'a toujours fait. Il va avoir à nouveau une grosse envie et il fera sa saison. Je ne me fais pas trop de souci à ce niveau-là.» Nice en a bien besoin…

D'après vous, Seri va-t-il réussir à s'en remettre et réaliser une bonne saison ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…