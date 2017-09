OM : le Barça prend des premiers contacts avec Maxime Lopez !

Afin d'anticiper le mercato d'été 2018, le FC Barcelone a coché le nom du milieu de terrain de l'Olympique de Marseille Maxime Lopez. Pour préparer le terrain, les Blaugrana ont même noué des premiers contacts avec l'agent du jeune talent tricolore.

Maxime Lopez plaît au FC Barcelone.

Si Kylian Mbappé a été la révélation de l'exercice 2016-2017 en Ligue 1, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille Maxime Lopez s'est également imposé comme une belle surprise lors de la seconde partie de la dernière saison. Désormais titulaire sous les ordres de l'entraîneur Rudi Garcia, le gamin de 19 ans a affiché un potentiel très intéressant.

Le Barça l'a carrément contacté !

Même si le Marseillais a un peu de mal à confirmer en ce début de saison, son talent n'est clairement pas à remettre en question. Techniquement, Lopez dispose de grandes qualités, qui n'ont d'ailleurs pas échappé au FC Barcelone ! Depuis plusieurs semaines, le joueur de l'OM est ainsi annoncé dans le viseur du club catalan en perspective du mercato d'été 2018.

Et ce jeudi, le quotidien ibérique El Mundo Deportivo va encore plus loin en assurant des premiers contacts entre les dirigeants barcelonais et l'agent de Lopez. L'objectif des Blaugrana ? Signifier très clairement au jeune français leur intérêt afin de préparer le terrain pour sa venue dans un an. Autant dire que si le natif de la cité phocéenne confirme son potentiel cette année, l'OM risque de recevoir de très belles offres l'été prochain.

Quelle position pour l'OM ?

Mais les dirigeants olympiens seront-ils vendeurs ? Si la puissance financière du Barça peut bien évidemment faire craquer l'OM, Lopez est un élément majeur du projet ambitieux de Frank McCourt et représente surtout un symbole en étant un joueur formé au club. Sur ce dossier, Marseille se trouve en position de force grâce à une récente prolongation de contrat jusqu'en juin 2021 signée par l'espoir tricolore. Il sera en tout cas très intéressant de connaître la position de la direction olympienne si le Barça propose un gros chèque pour Lopez... Un futur feuilleton du mercato d'été 2018 ?

Que pensez-vous de l'intérêt du FC Barcelone pour Maxime Lopez ? L'Olympique de Marseille doit-il absolument le retenir ?