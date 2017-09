PSG : Aulas s'est excusé pour ses tacles, mais son attitude ne passe pas à Paris...

A l'occasion des transferts majeurs effectués par le Paris Saint-Germain cet été, le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a ouvertement critiqué la politique du club de la capitale. En coulisses, le dirigeant rhodanien continue de tacler le PSG, mais a tout de même envoyé une lettre pour s'excuser à son homologue Nasser Al-Khelaïfi. Un comportement qui agace à Paris...

Jean-Michel Aulas agace du côté du PSG...

«Investir encore ? On n'a pas vendu pour garder l'argent. On se pérennise. Au 30 juin, on aura 260 millions de fonds propres, c'est-à-dire 60 % de tous les fonds propres du foot français. L'économie du foot, ce n'est pas d'acheter des joueurs à 220 millions, nous on a une stratégie.»

A l'image de cette déclaration réalisée le 24 juillet dernier, le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas n'a pas hésité à critiquer publiquement les mouvements majeurs réalisés par le Paris Saint-Germain cet été avec les recrutements de Neymar et de Kylian Mbappé. Sans évoquer l'aspect sportif, le boss rhodanien a taclé à plusieurs reprises le mode de fonctionnement du club de la capitale, qui a joué avec les limites du fair-play financier pour frapper très fort lors du mercato.

Aulas a envoyé une lettre pour s'excuser !

Pour défendre les intérêts de son équipe, Aulas est donc monté au créneau plusieurs fois ces dernières semaines, en taclant à de nombreuses reprises le PSG et son argent. En coulisses, le dirigeant de l'OL a également oeuvré contre le vice-champion de France en critiquant Paris avec les autres grandes formations européennes. Et pourtant, d'après les informations du quotidien L'Equipe, le boss de l'OL a envoyé une lettre à son homologue du PSG Nasser Al-Khelaïfi pour s'excuser !

Malgré cette lettre, Aulas continue cependant de garder un discours offensif par rapport à Paris, notamment hier lors de la réunion du syndicat Première Ligue. Un double-discours assumé par Aulas, qui a évoqué cette fameuse lettre avec les autres dirigeants français mercredi tout en déplorant une dérégulation du marché et une hausse des salaires à cause du PSG.

A Paris, ça ne passe pas...

Quelle est la réaction de Paris face à tout ça ? Le silence radio ! Malgré les excuses d'Aulas, Al-Khelaïfi n'a même pas pris la peine de lui répondre. Très agacé par le comportement du patron de l'OL, le Qatari attendrait avec une grande impatience la venue des Gones au Parc des Princes le 17 septembre prochain en Ligue 1 pour lui faire payer son attitude sur le terrain. Déjà tendues par le passé, les relations entre Paris et Lyon s'annoncent explosives dans les mois à venir...

