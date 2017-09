Bayern : quelle équipe type pour Carlo Ancelotti cette saison ? Youcef Touaitia - Actu Allemagne, Mise en ligne: le 07/09/2017 à 14h55 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Pour sa deuxième année à la tête du Bayern Munich, Carlo Ancelotti ne devra pas se tromper d'objectif car c'est bel et bien la Ligue des Champions qui doit être visée en priorité. Pour cela, le coach italien va pouvoir compter sur un effectif démentiel capable de tout écraser sur son passage. Ancelotti dispose d'un groupe exceptionnel entre les mains. Carlo Ancelotti le sait, cette saison, après quatre échecs consécutifs face à des clubs espagnols, le Bayern Munich devra tout faire pour remporter sa sixième Ligue des Champions. Dans l'ombre du Real Madrid, du FC Barcelone et même de l'Atletico Madrid ou encore de la Juventus Turin depuis 2014, l'ogre allemand est assoifé. Pour atteindre cet objectif crucial, le coach italien dispose d'une armada extraordinaire. A toutes les lignes, la formation bavaroise a des éléments qui peuvent être considérés comme les plus complets de la planète. Le titan Neuer, une défense en béton armé Dans le but, aucune surprise possible, c'est bien l'immense Manuel Neuer qui tentera de rendre le plus imperméable possible le champion d'Allemagne. Pour cela, le champion du monde en titre a ce qu'il se fait de mieux devant lui. A droite de la défense, le polyvalent Joshua Kimmich tentera de faire oublier Philipp Lahm, parti à la retraite, tandis que David Alaba, qui sera doublé par Juan Bernat, occupera le couloir gauche. En charnière centrale, Ancelotti peut compter sur deux duos absolument exceptionnels. Le premier, celui qui devrait défendre les couleurs de la Nationalmannschaft lors du Mondial russe, est composé par Mats Hummels et Jérôme Boateng. Pour les suppléer, Javi Martinez, qui a énormément joué la saison passée, doit également faire face à la concurrence du très solide Niklas Süle, déjà une valeur sûre. Un des meilleurs milieux du monde Au milieu, le tacticien italien a également l'embarras du choix. Xabi Alonso parti à la retraite, Sebastian Rudy, lui aussi arrivé d'Hoffenheim, aura son mot à dire. Mais l'international allemand doit faire avec la présence de Corentin Tolisso, recruté pour 47,5 millions d'euros, le plus gros achat de l'histoire du Bayern, et celle d'Arturo Vidal, aussi tête brûlée qu'indispensable dans l'entrejeu. A la création, Ancelotti peut se frotter les mains. A priori, c'est bien Thiago Alcantara qui a les clés du camion pour jouer le rôle du meneur de jeu. Mais l'Espagnol, aussi talentueux soit-il, va désormais devoir faire avec la présence de James Rodriguez, dont la motivation, après deux années pénibles au Real Madrid, devrait lui permettre d'avoir énormément de temps de jeu pour briller. Lewandowski est là, le Robbery toujours d'attaque ? En attaque, enfin, Robert Lewandowski sera bien évidemment le buteur attitré pour la quatrième saison consécutive. Le serial buteur polonais devrait, cette année aussi, compter sur ses deux partenaires trentenaires sur les ailes, Franck Ribéry et Arjen Robben, qui n'ont semble-t-il toujours pas l'intention de baisser d'intensité afin de mettre le feu dans les couloirs. Selon la configuration, le numéro 9 passé par le Borussia Dortmund pourra également compter sur le néo-capitaine, Thomas Müller, qui s'il a été moins performant ces derniers mois, a toujours le talent pour faire craquer n'importe quelle défense. Kingsley Coman, lui, pourrait se contenter de quelques entrées en jeu voire un peu mieux en fonction des événements. L'équipe type possible en 4-2-3-1 L'équipe type possible en 3-4-1-2 Quelle équipe type pour le Bayern Munich ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





