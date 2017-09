PSG : le club et Neymar ont fait "pipi dans la piscine", l'argent du pétrole... Les nouvelles attaques de Tebas !

Le président de la Liga, Javier Tebas, ne lâche pas le Paris Saint-Germain. Après avoir déjà exprimé sa satisfaction concernant l'ouverture d'une enquête de l'UEFA contre le club de la capitale, le patron du championnat espagnol en rajoute encore une couche.

Tebas attaque encore le PSG...

«Si un club est fâché, ce n'est pas mon problème. Les autres ne m'intéressent pas.» Interrogé ce mercredi en marge de la présentation de Kylian Mbappé sur les critiques à l'encontre du Paris Saint-Germain après ses dépenses estivales, Nasser Al-Khelaïfi a estimé que le club de la capitale n'avait rien à se reprocher.

Mais les propos du président parisien ne calmeront pas ses détracteurs, parmi lesquels Javier Tebas. Très remontré depuis le transfert de Neymar au PSG pour 222 millions d'euros, le président de la Liga a déjà fait savoir cette semaine qu'il se réjouissait de l'ouverture d'une enquête de l'UEFA sur les comptes de Paris dans le cadre du fair-play financier. Ce mercredi, il en a rajouté une couche.

«Le PSG se moque du système»

Lors de la Soccerex Global Convention à Manchester, le patron du championnat espagnol a encore une fois taclé le PSG, mais aussi Neymar. «Le PSG se moque du système. On les a attrapés en train de faire pipi dans la piscine. Si Neymar est sur le plongeoir, il urine depuis le plongeoir. On ne peut pas l'accepter. Une enquête était nécessaire» , a-t-il lancé.

Comme il l'a toujours laissé entendre, Tebas considère que l'argent dépensé par le Paris SG est fourni par l'Etat du Qatar. «Les clauses libératoires de Messi et Ronaldo sont plus élevées, mais si Nasser les veut, il peut ouvrir les vannes de pétrole et les acheter. Est-ce le prix du marché ? Non, c'est le prix du marché du pétrole» , ajoute le boss de la Liga.

Tebas dénonce un «dopage financier»

«Ce n'est pas que je n'apprécie pas le PSG» , poursuit-il. Difficile de le croire... «Si Neymar était parti à Manchester United, cela n'aurait pas pris des proportions aussi importantes parce que eux ne bénéficient pas d'un dopage financier et ils ont les capacités de se payer un tel joueur.» Et il assure avoir des preuves. «Nous avons réalisé une étude de tous les comptes, en comparant les différents flux de revenus, sponsoring, etc. Le PSG a beaucoup plus de revenus liés aux sponsors que Manchester United. C'est impossible. C'est du dopage financier» , affirme Tebas.

La Liga ne semble pas disposée à lâcher le Paris Saint-Germain dans la fronde menée en compagnie de clubs comme le Real Madrid, le FC Barcelone et le Bayern Munich. Et Tebas continue donc de mettre la pression après l'ouverture de l'enquête par l'instance européenne. «L'UEFA peut venir dans nos bureaux» , a assuré sereinement Al-Khelaïfi. Du côté du PSG, on semble tranquille malgré ces attaques.

