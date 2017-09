PSG : son choix, un problème avec Monaco, ses ambitions... Retrouvez les meilleurs moments de la présentation de Mbappé Romain Rigaux - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 06/09/2017 à 11h20 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Le Paris Saint-Germain a présenté Kylian Mbappé à la presse ce mercredi dans l'amphithéâtre du Parc des Princes. Retrouvez les meilleurs moments de la conférence de presse de l'attaquant français, accompagné par un Nasser Al-Khelaïfi peu bavard sur le fair-play financier. Mbappé était présenté par le PSG ce mercredi Prêté par l'AS Monaco avec une option d'achat de 145 millions d'euros automatique en cas de maintien du Paris Saint-Germain en Ligue 1, plus 35 millions d'euros de bonus, Kylian Mbappé (18 ans) a été présenté par le club de la capitale ce mercredi dans l'amphithéâtre du Parc des Princes. Accompagné du président Nasser Al-Khelaïfi, le jeune international français s'est encore une fois montré très décontracté. Encore un sans-faute pour Mbappé. Son choix de rejoindre le PSG «C'est un grand plaisir de rejoindre le PSG, l'un des meilleurs clubs du monde qui souhaite devenir le meilleur. Il met tous les ingrédients pour que son projet se réalise. C'était important de ne pas quitter la France après seulement 6 mois de haut niveau, et de revenir dans la ville où j'ai grandi.» «Le PSG me proposait un projet qui me permettait d'apprendre mais aussi de gagner, dès maintenant. Le PSG trop fort ? Je ne sais pas. Il y a tout pour s'épanouir et donner du plaisir.» «Le PSG était un projet qui m'intéressait déjà avant l'arrivée de Neymar, même s'il est un avantage supplémentaire. C'est extraordinaire de jouer avec un tel joueur. Mais mon choix ne portait pas essentiellement sur Neymar.» Un problème avec Monaco «Lorsque je finis ma saison, j'étais dans l'optique de rester à Monaco. Mais il s'est passé certains événements qui ont fait que j'ai changé de position.» «Le problème avec Monaco ? Je parlerai très bientôt, mais ce n'est pas le moment maintenant. Ce n'est pas une fracture, mais il s'est passé des choses que je raconterai.» Ses ambitions «J'arrive dans un vestiaire où j'ai le palmarès le plus maigre (sourire). Il faudra se faire petit et commencer par apprendre. J'ai beaucoup à apprendre des joueurs qui sont là. Ce sont des joueurs qui ont tout gagné au niveau national, et même européen. J'ai beaucoup à prouver.» «Je suis un joueur ambitieux donc je veux faire mieux que la saison dernière. Pour moi, l'objectif est donc bien évidemment de faire mieux. Mais l'objectif collectif est de remporter tous les titres.» Son prix et sa préparation au monde du football «Mon prix ? C'est anecdotique pour moi car je ne gère pas cela. Jouer avec des joueurs comme ça va me libérer et me donner du plaisir.» «Ma famille et mes formateurs m'ont toujours préparé à toute éventualité dans ma carrière. La carrière d'un footballeur n'est pas lisse. Aujourd'hui tout se passe bien, mais il y a eu des moments difficiles pour arriver jusque-là. J'étais préparé pour cet été mouvementé. Il y a des moments où vous êtes critiqué, c'est le football et il faut s'adapter à cela.» Son positionnement «J'ai discuté avec le coach sur mon positionnement. Entre deux passionnés, il y a eu une connexion immédiate. Il a dit que je pouvais évoluer à plusieurs postes de l'attaque. Il y aura une certaine rotation et je peux évoluer aux trois postes donc il n'y aura pas de poste définitif.» Son retour à Paris «Pour l'instant, je suis à l'hôtel mais on va trouver une maison pour toute la famille. Donc ce sera une maison familiale, pas avec seulement papa et maman (sourire)» «Le Parc des Princes, c'est quelque chose de particulier car j'y allais tout jeune. La particularité du PSG, c'est qu'il n'y a qu'un seul club dans la ville. On se dirige naturellement vers le Paris SG quand on est petit. Le Parc des Princes, c'était le stade de la ville où tu allais quand tu avais un peu d'argent de poche.» «Mon permis de conduire ? Il y a eu des complications, je vais m'y remettre. Mais le club m'a donné un chauffeur, ça ira (rires).» Al-Khelaïfi et l'aspect financier «C'est une grande journée pour nous ! C'est un magnifique moment pour le club, pour la France, pour la Ligue 1. Il a seulement 18 ans, mais le monde entier le connait. C'était impossible qu'il ne reste pas en France !» «Tous les grands clubs le voulaient, ce n'était pas facile. Je remercie Mbappé et sa famille. Je les ai rencontrés plusieurs fois, on n'a jamais parlé d'argent. On s'est concentré sur le sportif. L'argent n'est pas important pour lui, pour nous aussi. Le plus important est le projet.» Le fair-play financier, Al-Khelaïfi botte en touche «L'objectif est de présenter Kylian. Pour le fair-play financier, je ne veux pas parler des détails. Je ne vais pas expliquer comment on va être dans les clous, comment on va vendre.» «On est très confiant sur nos dépenses. On n'a rien caché. L'UEFA peut venir dans nos bureaux. Le plus important, c'est le travail pour notre projet en respectant les réglements. Si un club est fâché, ce n'est pas mon problème. Les autres ne m'intéressent pas.» N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS