PSG : son départ inéluctable, le choix Tottenham... Aurier lâche ses vérités Romain Lantheaume - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 06/09/2017 à 10h24 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Transféré du Paris Saint-Germain à Tottenham dans les dernières heures du mercato estival, le latéral droit Serge Aurier est revenu sur les raisons de son départ. Pour l'Ivoirien, il était tout simplement inconcevable de poursuivre en France, où il s'estime stigmatisé après les affaires qui l'ont concerné. Aurier avait besoin de changer d'air. «Une nouvelle aventure commence pour moi mais le PSG sera toujours magique ! Merci à tous, merci Paris.» C'est par ces mots que Serge Aurier a effectué ses adieux au Paris Saint-Germain dans une vidéo publiée mardi sur Twitter. Désireux de quitter le vice-champion de France, le latéral droit de 24 ans est parvenu à ses fins dans les dernières heures du mercato estival. Au terme d'un long feuilleton marqué par l'attente de son permis de travail, l'ancien Toulousain a été transféré à Tottenham pour 5 ans et 25 millions d'euros (plus 2 M€ de bonus). Après trois saisons ponctuées de hauts et surtout de bas depuis l'affaire Periscope, qui a éclaté en février 2016, un départ était inévitable aux yeux de l'international ivoirien. «Ils ont préféré s'attarder sur ce qui s'est passé en dehors des stades» «Je suis moralement libéré. Je quitte le PSG qui m'avait proposé un nouveau contrat de trois ans pour une autre aventure. J'ai refusé pour diverses raisons», a expliqué le champion d'Afrique 2015 sur le site de la Confédération africaine de football. «J'ai envie de découvrir une autre vie parce qu'à Paris, je n'ai pas été respecté à ma juste valeur. On s'est attardé sur beaucoup de détails, on a pensé plus à autre chose qu'au footballeur.» «J'ai eu une affaire avec la police qui a été amplifiée par la presse européenne. Normalement, quand une affaire dure un an ou plus, on tourne la page. Mais dans mon cas, il y a eu trop de tapage», a poursuivi l'Eléphant. «Il y a des choses plus marquantes dans ma carrière, mais ils ont préféré s'attarder sur ce qui s'est passé en dehors des stades. C'est une décision personnelle. (…) J'aurais pu rester un ou deux ans pour le président Al-Khelaïfi que je considère comme un père spirituel et toute l'équipe du PSG comme une famille. En décidant de partir, j'ai dû blesser des gens, mais la vie est ainsi faite.» «Paris me proposait un contrat plus intéressant financièrement» Et pour rebondir, même s'il se murmure qu'il préférait Manchester United, Aurier estime qu'il n'y a pas meilleure destination que Tottenham. «C'est un club ambitieux qui pratique un beau jeu et qui termine souvent parmi les meilleurs du championnat anglais. J'ai toujours rêvé de jouer en Angleterre et j'ai su saisir la chance qui s'est offerte à moi», s'est félicité l'ancien Lensois. «Je me dois maintenant de me battre, de progresser et de vivre de grands moments avec mon nouveau club. Aujourd'hui, je veux être dans un club où je dois prendre du plaisir, m'éclater. Si j'avais privilégié l'aspect financier, j'avoue que je serais resté à Paris où le contrat qu'on m'a proposé était très intéressant. Plus intéressant que le premier», a encore glissé la recrue des Spurs. «J'ai signé ici pour vivre d'autres sensations et demeurer un des meilleurs latéraux droits du monde.» Pour commencer, l'Eléphant tentera de faire oublier Kyle Walker dans les rangs du vice-champion d'Angleterre. Comprenez-vous les raisons invoquées par Aurier pour justifier son départ ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…





