PSG : son image, Neymar, la capitale... Mbappé explique son choix

Courtisé par les plus grands clubs européens, l'attaquant Kylian Mbappé a finalement privilégié le Paris Saint-Germain. Un choix notamment lié à son envie de réussir dans son pays, dans sa région d'origine où l'ancien Monégasque rêve de marquer l'histoire.

Kylian Mbappé revient à Paris pour "marquer l'histoire".

«C'est une belle journée. Il y a eu une signature, un but et une victoire. J'aurais signé pour une journée pareille.» En l'espace de quelques heures jeudi, Kylian Mbappé (18 ans) a rejoint le Paris Saint-Germain dans le cadre d'un prêt avec option d'achat (180 M€), avant d'inscrire son premier but en équipe de France contre les Pays-Bas (4-0).

Après cette rencontre des éliminatoires du Mondial 2018, l'attaquant des Bleus était donc d'humeur à se confier sur les raisons de son choix. Lui qui était convoité par plusieurs grands d'Europe pendant tout l'été.

Mbappé voulait rester en France

«Les grands joueurs ont marqué l'histoire dans leur pays, que ce soit en sélection ou en club. Quitter la France au bout de six mois... Je serais parti comme un espoir, un éternel espoir qui a fait quelques mois au plus haut niveau et ce n'est pas ce que je veux, a expliqué le natif de Bondy à Téléfoot. Je veux vraiment marquer l'histoire de ma ville. Selon moi, le PSG était le projet qui me permettait de poursuivre ma progression tout en jouant.» En début de mercato, Mbappé semblait pourtant prêt à rejoindre le Real Madrid...

«Le PSG m'intéressait avant Neymar»

En tout cas, ce n'est pas (seulement) l'arrivée de Neymar à Paris qui a fait pencher la balance. «Non. Après, jouer avec Neymar c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On connaît tous le joueur qu'il est. Le PSG m'intéressait déjà, mais avoir Neymar, c'est vrai que c'est un coup de pouce supplémentaire» , a reconnu l'ancien Monégasque. «Un coup de pouce» pour la signature et les grandes ambitions de Mbappé, impatient de faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs.

«Ça va vraiment être quelque chose de génial, on va prendre beaucoup de plaisir, a-t-il annoncé. Lorsque vous venez dans un club comme ça, qui a l'ambition de devenir le meilleur club du monde, vous avez l'ambition de tout gagner. Et la Ligue des Champions fait partie de toutes ces compétitions donc on va les jouer à fond pour tout remporter. Je mettrai tout mon coeur pour essayer de marquer l'histoire du PSG.» Au vu de son potentiel et des joueurs qui vont l'entourer, Mbappé a tout pour cartonner à Paris !

