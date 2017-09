Barça : Neymar, Verratti, Coutinho, Íñigo, Seri... La mise au point des dirigeants Youcef Touaitia - Actu Espagne, Mise en ligne: le 02/09/2017 à 16h41 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Quelques heures après la clôture officielle du mercato estival, les dirigeants du FC Barcelone ont décidé de faire le point suite à cette période particulièrement compliquée. Des explications qui ne devraient pas forcément calmer la colère des fans catalans… Les dirigeants du Barça ont expliqué le mercato raté. Rarement le FC Barcelone n'avait connu un mercato estival aussi difficile. Après une saison 2016-2017 frustrante derrière l'intouchable Real Madrid, le club catalan misait énormément sur cette période de transferts pour se renforcer. Raté ! Si Nelson Semedo, Paulinho et Ousmane Dembélé ont débarqué, Neymar a lui pris la direction du Paris Saint-Germain, qui a levé sa clause libératoire de 222 millions d'euros. Une folie du vice-champion de France en titre qui a fait très mal aux Blaugrana. Le Barça rejette la faute sur Neymar Ce samedi, les dirigeants barcelonais ont organisé une conférence de presse exceptionnelle au cours de laquelle le départ du Brésilien a été évoqué. «Nous nous sommes réunis lorsque Neymar nous a officiellement communiqués qu'il s'en allait. Les rumeurs ont débuté à la fin du mois du juillet. Le président et moi n'avons reçu aucune information à ce sujet» , s'est défendu le directeur des sports, Albert Soler. «Nous nous sommes donc attardés sur ce sujet à partir du moment où le joueur a fait part de sa volonté. Qu'il l'ait prise le 19 ou le 25 juillet, si le joueur a pris la décision de partir, il en est l'unique responsable. Si elle a été prise avant, nous n'étions pas au courant» , a assuré l'homme de 51 ans, qui rejette donc la faute sur Neymar et le PSG dans ce dossier. Le Barça dénonce Liverpool Si le chèque encaissé a fait du bien aux finances du club, les formations européennes en ont forcément profité pour faire monter les enchères. En plus des 105 millions d'euros, hors bonus, investis pour Dembélé, le vice-champion d'Espagne est monté jusqu'à 160 millions d'euros pour recruter Philippe Coutinho, la priorité absolue. Mais Liverpool s'est montré beaucoup trop gourmand. «Vendredi, après des semaines de négociations et d'offres, Liverpool a fixé un prix à un joueur que nous voulions. Un prix équivalent à 200 millions d'euros. Nous avons refusé de faire une offre à cette hauteur. Cela est une preuve de la nouvelle forme prise par le football. Le FC Barcelone n'entrera pas dans ce jeu-là. Nous souhaitons que les organismes internationaux se penchent sur ce phénomène» , a indiqué le directeur technique, Robert Fernandez, exaspéré par l'attitude de l'équipe anglaise. L'échec Verratti, Íñigo et Seri recalés Et Marco Verratti dans tout ça ? Fortement convoité, le milieu de terrain italien, qui a avoué avoir été emballé par un départ en Catalogne, est finalement resté à Paris. Le Barça, de son côté, a tout tenté pour l'attirer. «Dire que nous n'avons pas tenté de faire venir Verratti est faux. J'ai même parlé personnellement à Unai Emery et il sait que Marco est un joueur que nous voulions» , a lancé l'homme de 55 ans. Autres dossiers qui ont échoué, Íñigo Martinez (Real Sociedad) et Jean-Michaël Seri (Nice). Mais là, c'est bien le quintuple champion d'Europe qui a décidé de laisser tomber. «Íñigo et Seri sont deux joueurs que nous avons appréciés à certains moments, comme beaucoup d'autres. Mais nous avons bien analysé ce que nous avions dans l'équipe, nous avons décidé qu'il était préférable de ne pas aller plus loin.» Des explications suffisantes pour calmer la colère des fans barcelonais ? Pas sûr... Que pensez-vous des explications des dirigeants du Barça après ce mercato ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





