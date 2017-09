Lille : après les départs de Xeka et De Préville, la direction tente d'éteindre l'incendie Pierre-Damien Lacourte - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 02/09/2017 à 10h20 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Dans les dernières heures du mercato, le LOSC, déjà en difficulté en championnat, a laissé partir deux de ses meilleurs éléments, Xeka et surtout Nicolas De Préville, sans les remplacer. Face à l'incompréhension et la colère de ses supporters, la direction lilloise s'explique. De façon plus ou moins convaincante... Gerard Lopez a tenté d'expliquer les départs de Xeka et De Préville. Seulement 13e de Ligue 1 après 4 journées, le LOSC a débuté très timidement sa saison. De quoi faire naître déjà certaines interrogations dans l'esprit des supporters lillois qui s'étaient pris à rêver après l'arrivée d'une nouvelle équipe dirigeante et de Marcelo Bielsa sur le banc. Alors quand la direction a décidé de laisser partir dans la dernière ligne droite du mercato deux de ses meilleurs éléments, Xeka (22 ans), prêté à Dijon, et surtout Nicolas De Préville (26 ans), transféré à Bordeaux, sans les remplacer, ça a été l'incompréhension dans l'esprit des supporters quand ce n'était pas carrément de la colère. «De Préville et Xeka, ça n'a rien à voir avec leurs qualités» Sous le feu des critiques, Gerard Lopez a tenté de se justifier dans les colonnes de la Voix du Nord. «Des départs avaient été prévus. Ceux que Marcelo (Bielsa) n'avait pas mis dans le groupe de travail et un ou deux autres. Nicolas De Préville fait partie des joueurs que l'on apprécie beaucoup. Il représente le type de joueurs que le LOSC aime bien mais il a été décidé de le céder. Comme c'est le cas avec Xeka» , explique ainsi le propriétaire du club nordiste. «Ça n'a rien à voir avec la DNCG. La décision de vendre a été prise collectivement. Aujourd'hui, le club a de l'argent pour investir. On aurait pu vendre d'autres joueurs. On a reçu des offres pour Yves Bissouma, Ibrahim Amadou, ou Anwar El-Ghazi et on les a conservés. C'est un choix de vendre De Préville ou prêter Xeka mais ça n'a rien à voir avec leurs qualités.» Un choix économique donc, qui interroge sur la volonté de la nouvelle équipe dirigeante de ramener les Dogues en haut du classement. «On n'est pas trop sûrs de nous» Marc Ingla, directeur général du LOSC, a lui aussi répondu aux supporters après cette fin de mercato déroutante. Avant de revenir sur la ligne directrice du projet lillois. «Je ne suis pas surpris ni stupide. On savait ce qui pouvait se passer après cette décision. Ce n'était pas le meilleur moment mais c'est une décision responsable» , a confié l'Espagnol à L'Equipe. «On est convaincu du projet. On a une très bonne équipe qui doit gagner en consistance. (...) C'est comme une start-up. C'est tout neuf. On a des idées mais on n'est pas trop sûrs de nous. On est très courageux avec nos idées. On peut se tromper. C'est le foot. Mais on croit à la capacité de notre technicien de gérer et de faire progresser les joueurs. On commence à marcher. Laissez nous le temps de courir.» Le problème, c'est qu'après les dernières sorties du LOSC, ce n'est pas vraiment de temps que Bielsa a besoin a-t-on l'impression, mais plutôt de joueurs avec davantage de qualités... Que pensez-vous des explications des décideurs lillois ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





