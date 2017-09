Barça : quelle équipe type pour Ernesto Valverde cette saison ? Damien Da Silva - Actu Espagne, Mise en ligne: le 02/09/2017 à 13h47 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Après une saison 2016-2017 décevante, le FC Barcelone va tenter de retrouver des couleurs sous les ordres d'Ernesto Valverde, successeur de Luis Enrique sur le banc catalan. Orphelins de Neymar, les Blaugrana disposeront tout de même d'une puissance offensive impressionnante avec Lionel Messi, Luis Suarez et Ousmane Dembélé. Ernesto Valverde est attendu au tournant au Barça. L'exercice 2016-2017 a été un échec pour le FC Barcelone, seulement vainqueur de la Coupe du Roi. En fin de contrat, Luis Enrique a quitté le club catalan pour être remplacé sur le banc par Ernesto Valverde. Et l'ancien coach de l'Athletic Bilbao a débarqué au cours d'un été animé où Neymar a décidé de s'en aller pour le Paris Saint-Germain. Après ce départ surprise de l'un des meilleurs joueurs du monde, le Barça a tenté de limiter les dégâts en se renforçant à certains postes déficients malgré l'échec du dossier Philippe Coutinho. Portés par Lionel Messi, les Blaugrana parviendront-ils à lutter avec la machine Real Madrid ? Une défense seulement renforcée par Semedo Dans le secteur défensif, le vice-champion d'Espagne n'a pas évolué et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Dans le but, le gardien Marc-André ter Stegen dispose de la confiance du technicien ibérique pour le rôle de numéro 1 devant Jasper Cillessen, amené à disputer les Coupes. Au poste de latéral droit, le Barça a enfin comblé le départ de Daniel Alves, parti en 2016 ! Auteur de bonnes performances à Benfica et considéré comme un jeune talent en devenir, Nelson Semedo a été recruté pour 30 M€ afin d'occuper le couloir et sera en concurrence avec Aleix Vidal. Côté gauche, l'international espagnol Jordi Alba reste le titulaire indiscutable devant un Lucas Digne encore un peu tendre. Excellent l'an dernier, Samuel Umtiti s'est définitivement imposé au sein de la défense centrale catalane. Moins performants ces derniers mois, Gerard Piqué et Javier Mascherano devront batailler pour être associés au Français même si l'Espagnol possède un léger avantage. Malgré de nombreuses rumeurs, Thomas Vermaelen n'a pas quitté le Barça et pourrait rendre des services si besoin. Paulinho muscle l'entrejeu Dans le coeur du jeu, Valverde n'a réalisé aucun changement depuis le début de la saison en renouvelant sa confiance au trio composé par Sergio Busquets, Andrés Iniesta et Ivan Rakitic. Si les trois hommes devraient donc conserver un statut de titulaire, il faut s'attendre à un turnover plus important que par le passé. Recruté pour 40 M€ en provenance du Guangzhou Evergrande, Paulinho va apporter son volume de jeu et sa puissance. Même si l'arrivée du Brésilien a été moquée, son impact, dans un registre totalement différent qu'Iniesta et Rakitic, pourrait être précieux. Incapables de s'imposer pour le moment, Arda Turan et André Gomes font toujours partie de l'effectif et tenteront de se relancer sous les ordres de Valverde. Dans le même temps, les jeunes Sergi Roberto et Denis Suárez essayeront de grappiller du temps de jeu. Très apprécié du coach espagnol, Roberto devrait disposer de responsabilités de plus en plus importantes. De la MSN à la MSD... Offensivement, le FC Barcelone a connu une désillusion terrible avec le départ de Neymar pour le PSG. Pour compenser cette énorme perte, le club catalan a sorti le chéquier pour faire craquer Dortmund et ainsi s'offrir Ousmane Dembélé pour 105 M€ (+ 42 M€ de bonus). Associé à Lionel Messi et Luis Suarez, le Français aura la lourde responsabilité de succéder au Brésilien pour désormais former la MSD. Ce trio sera-t-il aussi efficace que la MSN ? Un gros challenge ! Derrière ces trois hommes, Gerard Deulofeu, et Paco Alcacer se tiendront prêts pour grappiller un maximum de temps de jeu. Pour sa première saison au Barça, Valverde sera attendu au tournant avec un groupe, même sans Neymar, de qualité. L'équipe type possible du FC Barcelone en 4-3-3 L'équipe type possible du FC Barcelone en 4-2-3-1 Que pensez-vous de ces possibles équipes type du FC Barcelone en 2017-2018 ? Quelle est la meilleure option ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





