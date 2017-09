"Mbappé, merci le PSG !" (BILLET de D. Da Silva) Damien Da Silva - Billet, Mise en ligne: le 01/09/2017 à 09h21 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Kylian Mbappé a été transféré de l'AS Monaco au Paris Saint-Germain lors de ce mercato d'été. Et au diable les bien-pensants et moralisateurs, j'ai juste envie de me réjouir de pouvoir profiter du talent du Tricolore en Ligue 1 et de la possibilité de voir un club français briller sur la scène européenne. Kylian Mbappé, quelle joie de le garder en Ligue 1. Le billet d'humeur de Damien Da Silva «Que Kylian Mbappé évolue sous les couleurs de l'AS Monaco ou du Paris Saint-Germain cette saison, peu importe pour moi tant qu'il reste en Ligue 1 !» C'était l'accroche de l'un de mes précédents billets sur Maxifoot, et autant le dire tout de suite : je suis absolument ravi de voir ce gamin de 18 ans atterrir au PSG. Ras-le-bol des moralisateurs Et pourtant, non, je n'ai aucune attache particulière avec le club de la capitale. Je suis simplement un passionné de football et un spectateur assidu de notre championnat. Alors pourquoi ne pas se réjouir de voir Mbappé rester en L1 ? Nous allons pouvoir admirer dans nos stades tous les week-ends, et pendant plusieurs années, ses accélérations, ses dribbles, ses inspirations, ses coups de génie ! Quel pied en perspective ! Pourquoi ne pas être heureux de cette nouvelle ? Ah oui, bien sûr, parce que les moralisateurs et bien-pensants nous bassinent à longueur de temps sur le montant de cette transaction. Oui, Mbappé va coûter 180 M€ au PSG. C'est une somme astronomique, mais le football est une gigantesque industrie qui génère des milliards, c'est la réalité. C'est un spectacle comme certains sports USA, le cinéma et la chanson. Bien évidemment, il s'agit d'un montant complètement fou pour un Homme lambda comme vous et moi, mais il faut arrêter de s'insurger à chaque transfert record. Surtout que dans moins de 10 ans, les prix se seront sûrement encore envolés... Les grands clubs européens me font rire... Il y a aussi le couplet du fair-play financier entonné par certains clubs européens... Et j'en ai marre de cette chasse aux sorcières. Oui, le PSG dispose de l'appui du Qatar, mais juste une mise au point : AUCUNE règle n'a été transgressée par Paris cet été ! Et vous pouvez être sûr que l'UEFA va de toute façon y veiller. La stratégie utilisée par le vice-champion de France pour Mbappé (prêt avec OA) pour contourner le fair-play financier (en inscrivant ainsi cette transaction dans les comptes de l'an prochain) dérange ? Quelle blague ! Le transfert, ils vont bien le payer à un moment ou un autre ! Puis je n'ai jamais entendu une seule plainte quand la Juventus Turin (Juan Cuadrado, Douglas Costa) et le Bayern Munich (Kinglsey Coman, James Rodriguez) le font ? Ironique non ? Et je ne perds même pas mon temps à évoquer en détails les critiques de certains monstres en Espagne, endettés jusqu'au cou, qui donnent des leçons... Et dire qu'ils osent se plaindre à l'UEFA. Mais oublions les sermonneurs étrangers, je reste surtout étonné par les critiques émises en France. Je suis un brin naïf, mais certains français auraient donc préféré voir Mbappé partir au Real Madrid ou à Manchester City (propriété des Émirats arabes unis) ? Même si l'argent du Qatar en contrarie beaucoup, il ne faut pas oublier que le PSG représente Paris, la capitale de la France ! Sur la scène européenne, ça ne serait pas une fierté pour notre pays de se donner le plus de chance d'aller plus haut et de pouvoir, pourquoi pas, à nouveau gagner la Ligue des Champions après l'OM en 1993 ? Même pour la L1, il s'agirait d'une excellente nouvelle (attractivité, droits TV, coefficient UEFA). Avec Mbappé et Neymar, Paris a foncé pour se donner les moyens de viser la C1. Et si les méthodes parisiennes ne plaisent pas à certains, de mon côté, je n'ai qu'une chose à dire : bravo et merci Paris de nous faire profiter de tels talents ! Que pensez-vous de l'arrivée de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





