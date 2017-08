Arsenal : Manchester City revient à la charge avec une énorme offre pour Alexis Sanchez !

Sous contrat jusqu'en juin 2018 avec Arsenal, l'attaquant Alexis Sanchez va faire l'objet d'une nouvelle offre de 76 millions d'euros de la part de Manchester City. Dans la dernière ligne droite du mercato, Arsène Wenger va-t-il craquer ?

Alexis Sanchez intéresse toujours Manchester City.

Le feuilleton Alexis Sanchez va animer ce mercato jusqu'au bout ! Sous contrat jusqu'en juin 2018, l'attaquant d'Arsenal a été courtisé par de nombreux clubs européens cet été mais l'entraîneur Arsène Wenger s'est montré catégorique au sujet du Chilien, en assurant qu'il ne quitterait pas les Gunners lors de ce mercato. Et Manchester City va encore tester la solidité du club londonien !

Manchester City va proposer 76 M€

Car dans la dernière ligne droite de ce mercato, l'équipe dirigée par Pep Guardiola va tenter le tout pour le tout ! Intéressés depuis plusieurs semaines par l'attaquant de 28 ans, les Citizens se sont heurtés encore et encore à l'intransigeance des Gunners, qui ont refusé mardi une dernière offre de 54 millions d'euros.

Mais la prochaine proposition de Manchester City pourrait faire sérieusement réfléchir le club londonien. D'après les informations du média britannique The Independent, les Skyblues vont revenir à la charge en proposant 76 millions d'euros pour racheter la dernière année de contrat d'Alexis Sanchez. Sentant cette opération possible, Manchester City a même envoyé des avocats et un staff médical en Amérique du Sud, où l'attaquant se trouve avec sa sélection nationale, pour finaliser ce transfert.

Wenger va-t-il céder ?

Et pourtant, on voit tout de même mal Wenger craquer dans les derniers instants de ce mercato. Ces derniers mois, le technicien tricolore a clamé haut et fort que son joueur n'allait pas quitter Arsenal lors de cette période des transferts. Déjà fragilisé par un début de saison difficile, l'Alsacien s'attirerait les foudres des supporters londoniens en lâchant le Chilien sans lui trouver un remplaçant digne de son nom. En tout cas, Manchester City aura vraiment tout essayé sur ce dossier...

Que pensez-vous de l'intérêt persistant de Manchester City pour Alexis Sanchez ? Arsenal doit-il accepter une offre de 76 millions d'euros ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...